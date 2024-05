Lucho Paz habla del éxito de Grupo 5: “Están en el top, pero no pueden salir de aquí”

Lucho Paz habla de la internacionalización de Grupo 5.

Lucho Paz, una de las voces más reconocidas de la cumbia peruana, fue parte de Grupo 5, una agrupación que actualmente ha ganado gran popularidad y éxito. Con tres conciertos llenos en el Estadio Nacional, evidencian que en el Perú se sigue escuchando cumbia y con ello sigue creciendo el cariño entre los seguidores.

Sin embargo, muchas veces los artistas peruanos son solo profetas en su tierra y cuando salen al exterior es para cantarle al público peruano. Al respecto, Lucho Paz dio su opinión en conversación con La República..El cantante de cumbia señaló que falta visión de los artistas para lograr la tan ansiada internacionalización. Incluso, tomó como ejemplo al grupo que pertenece y mencionó que se han quedado estancados en el Perú.

“Interesa solo el dinero de las entradas y no ver afuera. Nos falta tener visión. También hace falta una institución que apoye a que la música de nosotros se escuche fuera. A veces se escucha por las redes sociales, pero no es suficiente. Por ejemplo, el Grupo 5, que ahora está en el top, prácticamente no puede salir hasta ahora, porque acá se ha vuelto un círculo vicioso”, comentó al inicio.

Lucho Paz y su carrera musical. (Instagram)

Por otro lado, lamentó que la televisión peruana no apoye al talento nacional. Lo comparó con otros países donde asegura que a los artistas se les brinda un espacio grande y de mucho tiempo para mostrar sus productos y en el nuestro, muchas veces son solo segundos.

“Les dan un programa entero y así se venden. Por ejemplo, Los Ángeles Azules son internacionales y salen para todos lados. Acá un programa te da un segundo o dos segundos y chau”, sentenció.

Lucho Paz habla de la internacionalización de Grupo 5.

Lucho Cuéllar agradecido con el Grupo 5

El reconocido cantante de cumbia, Lucho Cuéllar, compartió su sentir tras la eliminación de todas las interpretaciones que realizó en su etapa como vocalista de Grupo 5. A pesar del infortunado acontecimiento, el cantante mantuvo una postura de respeto hacia la agrupación, subrayando su vínculo afectivo con la misma, evidenciado en un tatuaje representativo de su gratitud y aprecio hacia la banda.

“Estoy componiendo temas porque muchos dicen que ‘ya mucho Grupo 5′, cuando nosotros también hemos aportado allí. Hemos dado nuestro granito de arena. Agradecido siempre con ellos, acá está (mostrando su tatuaje), no me lo saco por más que ellos me hayan sacado a mí de las redes sociales. Estará acá (en su corazón) siempre”, declaró en una entrevista con ‘América Hoy’.

Posteriormente, comentó acerca de la decisión del Grupo 5 de eliminar sus canciones de plataformas digitales, como YouTube, mencionando que, aunque la banda le informó previamente sobre esta acción, ello no mermó su espíritu. “Ellos toman las decisiones y, bueno, si a ellos les aporta eso, qué bueno. (Mis canciones) no estarán en redes, pero sí en mi corazón y en la cabecita del pueblo”, explicó.

Lucho Cuéllar mostró el tatuaje que se hizo en honor al Grupo 5. Captura/América TV

Lucho Cuéllar también expresó su gratitud hacia su exagrupación por permitirle interpretar ciertos éxitos que cantó durante su tiempo con ellos en sus presentaciones actuales. No obstante, recalca la importancia de reconocer el aporte de todos los exintegrantes que han formado parte de la orquesta a través del tiempo.

“Agradezco mucho al grupo, que no me prohíben cantar las canciones de ellos en los eventos donde voy, creo que sería injusto también (si lo hicieran). Yo creo que a todos los valoraron muy bien, pero debería haber un reconocimiento de quienes estuvieron con nosotros, un gracias y nada más. Eso no desmerece a nadie”, afirmó, resaltando el valor de la contribución de cada uno de los músicos que han pasado por la agrupación.