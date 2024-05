Brunella Horna asegura respetar el espacio de Richard Acuña con sus hijos mayores: “Sé en lo que me metí”

Brunella Horna afirma que respeta el espacio de Richard Acuña con sus hijos mayores: "Sé en lo que me metí" (Captura: América Hoy)

Fuerte y claro. En una reciente edición del programa ‘América Hoy’, la empresaria Brunella Horna compartió detalles poco conocidos sobre su matrimonio con el excongresista Richard Acuña. Todo esto, en medio de la invitación de la señora ‘Marthita’, mamá de Millet Figueroa que llegó al set para dar consejos para triunfar en el amor.

En una de las secciones dedicadas a opiniones de las conductoras en el set, la popular ‘Baby Bru’ optó por compartir algunos episodios relacionados con su relación con el empresario después de escuchar sobre la polémica relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, quienes tienen una diferencia de edad de 33 años y el argentino tiene hijos de relaciones anteriores.

La exmodelo dejó en claro que su relación se fundamenta en el respeto, ya que valora el tiempo que su esposo dedica a sus hijos mayores. Desde el inicio, tuvo plena conciencia de que estaba iniciando una relación con un hombre que ya tenía una familia establecida, por lo que siempre ha sido una prioridad respetar ese aspecto de su vida.

“Yo también estoy con un hombre que tiene hijos y también le permito que él tenga su espacio, porque el hombre se aburre y la mujer también”, expresó Brunella Horna. Además, enfatizó que sabía en qué se estaba involucrando desde el principio: “Lo que pasa es que si estoy con un hombre que tiene hijos, como en el caso de Marcelo, ya sé en lo que me metí, no me puedo quejar”.

Como se recuerda, la modelo y Richard contrajeron matrimonio a principios de 2023, y desde entonces han formado una sólida unión. La empresaria destacó la importancia de respetar el espacio de su esposo con sus hijos, reconociendo que es fundamental para mantener una relación armoniosa.

Vale indicar que, Richard Acuña tiene un total de cinco hijos. Sus primeros tres hijos los tuvo con Susan Carvo, con quien estuvo casado anteriormente. Posteriormente, tuvo una hija con Camila Ganoza, con quien también mantuvo una relación sentimental. Actualmente, Richard tiene un hijo junto a Brunella Horna, con quien se encuentra felizmente casado.

¿Cómo se conocieron Brunella horna y Richard Acuña?

En una entrevista íntima con Milagros Leyva en 2019, Brunella Horna compartió la intrigante historia detrás de su primer encuentro con Richard Acuña. La presentadora de ‘América Hoy’ abrió el libro de recuerdos para relatar cómo una simple conversación por WhatsApp desencadenó una historia de amor inesperada.

Horna recordó el momento con una mezcla de sorpresa y humor, explicando: “Él me escribió, yo no lo conocía, me escribió a mi WhatsApp. Yo soy amiga de su hermano César. Yo un día estaba en televisión, estaba en vivo y recibo un mensaje: ‘hola, soy Richard Acuña’. Yo le digo a mis amigos ‘me ha hablado Richard Acuña, ¿quién es?’”.

Después de ese primer contacto, la pareja inició una serie de conversaciones que se prolongaron durante aproximadamente dos semanas antes de concretar su primera cita. Sin embargo, Brunella reveló un detalle divertido sobre ese encuentro inicial: llevó consigo una billetera que pertenecía a su ex pareja, Renzo Costa, sin darse cuenta del potencial impacto que esto tendría en Acuña.

“Lo más chistoso fue la primera vez que fuimos a cenar... Fueron dos primos y yo fui con una amiga y yo fui con una billetera de mi ex (Renzo Costa) porque claro, todas mis carteras y todas mis billeteras eran de mi ex”, compartió Horna entre risas.

A pesar de este curioso incidente, la pareja disfrutó de su tiempo juntos y continuaron cultivando su relación. Desde entonces, Brunella y Richard han mantenido una conexión sólida y amorosa. Su compromiso alcanzó su máximo punto el pasado sábado 7 de enero de 2023, cuando contrajeron matrimonio en una ceremonia privada de ensueño en un local ubicado en el distrito de La Molina.

Burnella Horna se convirtió en madre y Richard Acuña anunció el nacimiento de su hijo. (Foto: Captura de IG)

Brunella Horna defiende a Marcelo Tinelli

Recientemente, Brunella Horna salió en defensa del presentador argentino Marcelo Tinelli, cuestionando las afirmaciones de la modelo argentina Cande Lecce. Horna expresó su escepticismo hacia las declaraciones de Lecce, señalando que al revisar su perfil de Instagram, observó que todas sus publicaciones están centradas en Tinelli, lo que sugiere que su objetivo es simplemente buscar fama.

“Acabo de entrar al Instagram de Candel Lecce y a mi punto de vista es una busca fama porque todo su Instagram es acerca de Marcelo Tinelli, un video, una foto de Cande. Todas las fotos son de Marcello”, comentó Horna.

Además, Brunella mencionó que las fotos que ella misma tiene con Marcelo Tinelli son de diciembre de 2023, cuando el presentador ya estaba en una relación con Milett Figueroa. Sin embargo, su colega Janet Barboza prefirió darle el beneficio de la duda a la modelo argentina. A pesar de haber mantenido el silencio durante varios meses, Lecce ha proporcionado detalles poco conocidos sobre el departamento de Tinelli, lo que propone que sí ha estado en su compañía.