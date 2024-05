Darwin Espinoza se disculpa con su familia por foto íntima con asesora: “No amerita gran controversia”

Fuente: Canal N

El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) se disculpó públicamente este jueves con su familia ante la difusión de una fotografía íntima con la asesora Stephanía Cuya, con quien fue captado en el aeropuerto después de un viaje a Tumbes, un incidente por el que su exesposa, Bélgica Arangoitia, dio por concluida su relación con él.

“Yo lo que quiero, a través de las cámaras, es pedirle disculpas a mi familia, que se ha visto expuesta innecesariamente. Lo que haya podido hacer en un día o dos días, no amerita gran controversia dentro del escenario político”, dijo en una rueda de prensa en el Palacio Legislativo.

Cuando un periodista le consultó sobre una posible infidelidad, Espinoza fue tajante y evasivo: “Ese es un tema de farándula; no voy a responder eso”. Punto Final reveló que, en agosto pasado, tres días después de que el parlamentario cediera un cupo en la Comisión de Ética a su colega Kira Alcarraz (Podemos Perú), ella replicó al acto con la designación de Cuya para un puesto en la comisión que preside.

Al mismo tiempo, Myrna Mosso, allegada a la congresista, fue incorporada al equipo asesor de Acción Popular. Por este caso, la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación preliminar contra ambos legisladores: Espinoza es acusado como presunto autor de cohecho activo genérico, y Alcarraz, de cohecho pasivo propio.

(Punto Final)

“Que se investigue, no hay problema. Si ellos tienen algún indicio o creen que ha habido algo irregular en nuestro accionar, que se investigue todo, nunca me he corrido de las investigaciones, siempre he colaborado con ellas. No me preocupa porque ya hemos visto cómo se maneja el Ministerio Público [...] se ha convertido en un participante político para amedrentar a políticos”, comentó.

Espinoza también extendió sus críticas hacia la Comisión de Ética al alegar que las investigaciones podrían estar motivadas por presiones mediáticas. “Si se siente tranquila investigando, que investigue. [...] Ha habido un reglaje a mi persona y se han descubierto cosas personales”, siguió.

Aunque presentó su renuncia a la vocería de Acción Popular, el partido tiene pendiente resolver si lo expulsa de sus filas en las próximas dos semanas, según estimó el secretario nacional de Disciplina, Lizandro Salas. Sin embargo, el legislador se declaró despreocupado sobre este proceso.

“Desde el 2015 vienen expulsándome, no me causa ni asombro, ni me preocupa. Si tenemos a un secretario general que le pide plata a los congresistas para celebrar su ceremonia de juramentación, de qué estamos hablando. Tengo los recibos”, acusó.

Entre las acciones inmediatas, el Ministerio Público ha dispuesto solicitar al Legislativo la entrega, en un periodo de tres días hábiles, de todos los documentos relacionados con las contrataciones de Cuya y Mosso. Además, pedirá un informe detallado sobre las visitas de estas servidoras a los despachos de Espinoza y Alcarraz, así como la explicación de por qué fue cedida la vacante en Ética.

La Fiscalía también requerirá los reportes de las actividades de representación que Espinoza realizó durante marzo y abril, recogerá las declaraciones indagatorias de todos los implicados y revisará el registro del viaje que ambos legisladores realizaron a Tumbes junto a Cuya.

Espinoza ya ha sido acusado de utilizar recursos y personal del Congreso para la inscripción de su movimiento regional Adelante Áncash. Según Punto Final, su despacho solicitó 10,000 hojas para imprimir fichas de afiliación y usó su oficina para guardar material de campaña.

Extrabajadores, bajo anonimato, afirmaron que se les obligó a recoger firmas bajo amenaza de despido y costearon sus gastos. Para verificar la validez de la información de los firmantes, además, una de sus consejeras utilizó el acceso al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) otorgado por el Congreso.