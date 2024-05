Comas: delincuentes roban auto a alcalde Ulises Villegas y le rompen la cabeza

Alcalde venía recibiendo amenazas de muerte desde enero de 2024. Lo interceptaron en urbanización Santa Luzmila y dejaron gravemente herida a su esposa. Policías ya habrían recuperado el carro de la autoridad edil. (24 Horas)

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, fue víctima de un ataque la noche del martes 30 de abril mientras se desplazaba en su automóvil por la avenida Gerardo Unger. Según relató la máxima autoridad municipal, dos individuos a bordo de una motocicleta lo interceptaron con la intención de robar su camioneta, pero también lo amenazaron de muerte.

“Han sido amenazas de muerte con golpes en la cabeza (...). Yo salía de una actividad por el día del trabajador. Evidentemente, no solo ha sido un robo o un asalto, sino que fue un escenario de amenazas de muerte porque querían que deje tranquilo el tema de los prostíbulos, los ambulantes y a los comerciantes”, detalló.

Durante el asalto, los delincuentes lo golpearon en la cabeza con la culata de una pistola, lo que provocó graves lesiones. En tanto, también dejaron gravemente herida a su esposa y lograron llevarse rápidamente el vehículo.

El alcalde de Comas buscó ayuda en la comisaría de Santa Luzmila tras el incidente, solicitando asistencia de la Policía Nacional del Perú.

En enero pasado, el alcalde Villegas denunció que venía recibiendo amenazas de muerte, luego de que desalojó a comerciantes ambulantes del mercado Chacra Cerro, , quienes habían ocupado la vía del jirón León Pinelo y calles adyacentes durante 48 años.

“No nos van a amedrentar porque debemos recuperar los espacios. Ellos no van a regresar a ocupar la zona pública. No me voy a esconder bajo un escritorio. Hay mafias que cobran cupos y peajes a quienes están en el comercio ambulatorio y están detrás de estas amenazas. Cuando ponemos orden y seguridad no les gusta a las personas del mal vivir”, declaró.

La autoridad en ese momento señaló que sufrió las amenazas a través de un video que le enviaron. En las imágenes se puede ver a dos hombres encapuchados que exigían que los vendedores vuelvan a tomar las calles.

En ese momento, el alcalde señaló que los vendedores informales deberán formalizarse y trasladarse al mercado Chacra Cerro, y agregó que la municipalidad brindará apoyo y asesoramiento durante este proceso.

Además, Ulises Villegas anunció planes para revitalizar la zona recientemente recuperada mediante un proyecto de mejora urbana. Dijo que este proyecto contemplará la construcción de nuevas vías y aceras, la creación de áreas verdes y la instalación de espacios para recreación y esparcimiento.

Asimismo, la autoridad municipal comunicó que el distrito ha asignado una inversión de más de 15 millones de soles para reforzar la seguridad ciudadana, incluyendo la adquisición de equipamiento para los agentes del orden.

Un mes después, en febrero de 2024, el alcalde siguió sufriendo amenazas de parte de hombres encapuchados.

“Ya sabemos todos los movimientos de tus hijos. Te damos 72 horas o sino atente a las consecuencias”, se escucha decir a los delincuentes que le exigían reabrir un mercado que había clausurado.

Otra razón por la que vendrían amenazando de muerte al alcalde es el cierre del prostíbulo Palmeras VIP, del que él estuvo a cargo.

“Yo ya estaba dentro de la municipalidad y me llega un audio diciendo que hoy iba a morir. Me han mandado videos, audios, amenazas diversos para que este prostíbulo, el Palmeras Vip, siga funcionando, algo que no va a pasar. Mientras yo sea alcalde, no va a pasar”, dijo.

De acuerdo con el diario Trome, se sospecha que uno de los principales responsables de las amenazas dirigidas al alcalde de Comas, Ulises Villegas, podría ser el delincuente buscado Erick Luis Moreno Hernández, conocido como ‘Monstruo’. Se le vincula con el reciente secuestro de una niña de doce años.

Desde que recibió amenazas de muerte, Villegas cambió varias veces de número celular. “He tenido que cambiar varias veces de número porque las amenazas ya no solo van contra mi persona, van contra lo más sagrado, que es mi familia, que es mis hijos y mi esposa”, agregó en ese momento.