Jaime ‘Choca’ Mandros se refiere a fuerte enfrentamiento entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo

Jaime ‘Choca’ Mandros responde sobre enfrentamiento de Natalie Vértiz y Ethel Pozo. Composición Infobae

Después que Natalie Vértiz y Ethel Pozo protagonizaran un fuerte enfrentamiento televisivo, el presentador de televisión Jaime ‘Choca’ Mandros decidió brindar su opinión al respecto. Este incidente se originó tras una broma de la esposa de Yaco Eskenazi sobre la casa de la conductora de ‘América Hoy’, quien no tardó en reaccionar y pedir las respectivas disculpas públicas.

“Oye bien graciosa Ethel cómo se sorprende con la casa de La Foca (Jefferson Farfán), cuando su casa es del mismo tamaño creo”, indicó en su programa ‘Estás en Todas’.

Además, bromeó con el viaje de la hija de Gisela Valcárcel a Disney. “He estado escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga fast pass, claro que paga, ella paga mega pass, pasa directo en las filas de Disney. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga, ¿cómo te haces no? Qué chistosa, mi amiga Ethel”, dijo de manera sarcástica.

Estas palabras lograron la rápida reacción de Ethel Pozo, generando una notable ruptura en la amistad de estas figuras públicas. A través de sus redes sociales, negó que Vértiz tuviera conocimiento real sobre su hogar, acusándola de mentir.

Ethel Pozo responde a Natalie Vértiz | América Hoy - América TV

‘Choca’ Mandros, amigo de ambas, se pronuncia

Bastante apenado por la situación, el compañero de conducción de Natalie Vértiz expresó que su deseo es continuar la amistad con ambas partes a pesar del malentendido.

“Yo estaba en el medio. ¿Por qué siempre me pasan esas cosas?”, indicó. “El tema es así de sencillo. Hay relaciones como las que todos tenemos y donde en algún momento hay cosas buenas y cosas malas. Uno puedo creer que está haciendo una broma y la gente la puede tomar como mal, pero ya son cosas como muy personales. Yo personalmente voy a seguir siendo amigo de ambas, las respeto, las quiero a ambas, pero cada quien mata sus pulgas”, indicó el conductor, quien este 27 de abril estrena su nuevo programa por Canal N.

Quien sí intervino es el esposo de Natalie Vértiz. Yaco Eskenazi señaló que su esposa no es ninguna mentirosa, tal como lo afirmó Ethel Pozo. Asimismo, señaló que no pedirá disculpas ni rogará la amistad de nadie.

“Que le digan mentirosa a mi esposa en televisión nacional, eso no lo puedo permitir, no es justo porque yo vivo con Natalie hace 10 años, Natalie es mi esposa, la conozco, sé la calidad de ser humano que es mi esposa y jamás le haría daño a nadie y que eso termine en que en señal abierta te digan: esos son unos mentirosos, eso no es justo”, dijo el actor.

Yaco Eskenazi apoya a Natalie Vértiz después del desacuerdo con Ethel pozo. | Willax

Jaime ‘Choca’ Mandros estrena espacio gastronómico

‘Choca’ Mandros presentará un programa dedicado exclusivamente a la gastronomía llamado ‘En la mesa’, que se transmitirá todos los sábados a partir de la 1 p.m. desde el 27 de abril, a través de Canal N.

“Se apostó por Canal N porque es un programa más segmentado donde se hablará netamente de gastronomía y ya no se hará tanto entretenimiento que normalmente funciona para señal abierta”, señaló el periodista.

Expresó, además, que éste era un proyecto que quería realizar desde hace mucho tiempo, y está feliz de que se haya dado la oportunidad. También dio detalles de cómo se llevará a cabo este nuevo espacio, el cual viene siendo promocionado desde principios de año.

Primero hablarán especialistas de la gastronomía (chef, cocineros e influencer expertos en este tema), luego se conversará con famosos sobre los platos bandera del Perú. “No solo harán recorrido de la gastronomía en Lima, sino también en otras ciudades, como Ica, Chiclayo, Pucallpa, para que el televidente pueda conocer más de nuestra sazón en diferentes puntos del país”, detalló.

Jaime ‘Choca’ Mandros estrena su programa 'En la mesa'.

Finalmente, pidió no ser comparado con un chef, pues no lo es. Destacado el respeto que tiene a esta profesión, indicó que su función es ser “un promotor de la gastronomía”.

“Yo he estudiado un máster en gastronomía en España, pero no me considero chef o cocinero, sino que seré un comunicador de los chefs”, apuntó Mandros, resaltando que hay la intención de realizar una feria gastronómica al mismo estilo de Mistura.