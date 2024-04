Paolo Guerrero explotó contra árbitro y pidió que lo expulsara: imágenes revelaron el fuerte diálogo por polémico penal contra César Vallejo

El 'Depredador' tuvo fuertes palabras contra Augusto Menéndez, a quien pidió que lo expulse ante reclamos por penal no cobrado. (Video: Fútbol en América)

César Vallejo sigue sin levantarse del todo en la Liga 1. Y es que aún con el último empate en su visita a Unión Comercio, se sigue ubicando en parte baja de la tabla con ocho puntos y con la misma cantidad de partidos sin conocer la victoria. A pesar de la contratación de grandes figuras como Paolo Guerrero, Josepmir Ballón, José Carvallo, entre otras, la tendencia es negativa para el equipo del norte del país. Esta situación ha causado mucha frustración en los propios jugadores. De hecho, el ‘Depredador’ explotó contra el árbitro en el choque con el ‘poderoso de Alto Mayo’ por un polémico penal.

Esta acción ocurrió a los 65 minutos de la contienda. El marcador se encontraba igualado 1-1 para ambas escuadras, aunque los trujillanos se habían volcado en campo rival para romper la paridad. Jairo Vélez mandó un centro desde la banda izquierda, pero el balón fue despejado por Teodoro Paredes.

Mientras la pelota iba cayendo, hubo una disputa entre el capitán de la selección peruana con Kelvin Sánchez, quienes se jaloneaban las camisetas y trataban de ganar la posición. En eso, el delantero se derrumbó en el área rival con un claro gesto que pedía que el árbitro Augusto Menéndez sancione la pena máxima, pero esto no sucedió. En la repetición se vio que hubo forcejeos de las dos partes, aunque el colegiado determinó que hubo falta a favor del conjunto de Tarapoto.

La acción que Paolo Guerrero protagonizó con Kelvin Sánchez y pidió penal que no fue cobrado. - captura: L1 MAX

Imágenes reveladores sobre reacción de Paolo Guerrero

De pronto, las imágenes del programa ‘Fútbol en América’ mostraron la explosiva reacción de Paolo Guerrero en contra del juez principal. Primero lució desconcertado porque la falta que consideró no fue cobrada.

Segundos más tarde, se pudo apreciar al goleador de 40 años totalmente sacado de sus casillas y lanzó fuertes palabras. “¿Cómo que no viste penal? ¿Cómo que no? Estoy mirando la pelota y él (Kelvin Sánchez) no”, exclamó contra Augusto Menéndez.

Con la furia visiblemente en su rostro, el canterano de Alianza Lima se fue acercando hacia el colegiado hasta que se atrevió a provocarlo para que le saque la tarjeta roja. “¡Son una mier... con nosotros! Sí, sí, sácame la roja, sácamela”, soltó mientras que el mencionado solo atinó a exhibirle la cartulina amarilla. Osnar Noronha, que se encontraba cerca de la escena, intentó dialogar con el árbitro, pero no tuvo éxito.

César Vallejo enfrentó a Unión Comercio por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024.

Otro reclamo de Paolo Guerrero

Este no fue el único reclamo que Paolo Guerrero tuvo en el partido entre César Vallejo y Unión Comercio. A los 35 minutos, Augusto Menéndez decidió cobrar penal luego de una revisión minuciosa en el VAR por un jalón de Osnar Noronha contra Piero Serra en área trujillana.

Tuvieron que pasar algunos minutos para que el colegiado vea detenidamente la jugada con el sistema de videoarbitraje, hasta que optó por sancionarlo. Ahí fue donde apareció el ‘Depredador’ para jalarlo del brazo e increparle por su resolución, que fue irreversible.

Además del encolerizado capitán del elenco ‘poeta’, se unieron el mismo Noronha, Gerson Barreto, Alec Deneumostier y Edgar Benítez, empero, ninguno pudo convencerlo.

No cabe duda, de que la estadía de Paolo Guerrero en César Vallejo no viene siendo favorable. Se trata de un futbolista con una amplia trayectoria con pasado en clubes de Alemania, Brasil, Argentina y Ecuador, pero que las decisiones de los árbitros le han causado más de un dolor de cabeza.

De todos modos, ha demostrado mantenerse vigente a sus 40 años y ya acumula dos goles en seis partidos jugados. El primer tanto fue en su debut contra Cusco FC y el segundo sucedió ante Unión Comercio. Le queda pendiente convertir en la Copa Sudamericana.