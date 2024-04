Doctor Fong intentó callar a la familia con dinero, asegura padre de ‘Muñequita Milly’

Padre de Muñequita Milly dijo que el Dr Fong quiso negociar para evitar denuncia. América Hoy

En la última edición de ‘América Hoy, emitido el viernes 5 de abril, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna se mostraron acongojadas por la muerte de la cantante ‘Muñequita Milly’, quien dejó de existir el 3 de abril después de someterse una liposucción a manos del doctor Víctor Barriga Fong.

El reportero del programa estuvo presente en el Complejo Santa Rosa, lugar donde fue velada Flor Quispe Sucapuca y espacio donde la cantante siempre brindaba sus conciertos. En medio de lágrimas, los padres pidieron justicia, además, sorprendieron con una fuerte revelación.

Jaime Quispe contó que el doctor Fong intentó negociar con la familia ofreciendo dinero para detener el proceso de investigación en su contra, pero la familia decidió no aceptar, afirmando que no estaban dispuestos a vender una vida.

“Con algunos familiares trataron de negociar algo, pero la familia fue fuerte y no. Es una vida, no vamos a vender una vida”, dijo el progenitor de ‘Muñequita Milly’.

Como se recuerda, el 4 de abril salieron a la luz los resultados de la necropsia que se le practicó al cuerpo de ‘Muñequita Milly’. El certificado arroja peritonitis y múltiples laceraciones intestinales.

La cantante deja en la orfandad a un niño de un año y 4 meses. Su pareja Wilfredo Quispe Gaspar contó que la artista vernacular decidió operarse con el doctor Fong pese a saber de las acusaciones que había contra él. Al ver que seguía operando, Flor Sheiza confió en el galeno.

Ethel Pozo revela que Dr. Fong hizo mala operación a Samahara Lobatón

Durante la emisión del programa, Ethel Pozo reveló también que la diseñadora Cinthia Vigil optó por operarse con el doctor Fong después de ver una historia de Samahara Lobatón en Instagram, quien también tuvo problemas graves después de una operación con este cirujano plástico.

“Experiencia no es un story que alguien ponga. Ayer escuché que la diseñadora Cinthia Vigil decidió al parecer operarse con este doctor porque vio una historia de Samahara Lobaton y creo que hasta ahora nadie se ha atrevido a decir que una de las personas que llegó a un acuerdo para no decir lo grave que estuvo, fue Samahara Lobatón. Me da tanta pena que la diseñadora no lo haya sabido antes, cuando todos en el medio sabemos de eso, que se llegó a un acuerdo... es irresponsabilidad”, dijo Ethel Pozo bastante indignada.

La hija de Gisela Valcárcel contó que la influencer no acusó al doctor Víctor Barriga Fong porque llegó a un acuerdo, hecho que rechazó, pues mucha gente sigue a la hija de Melissa Klug y confía en sus recomendaciones. Según señaló Ethel, esto sucedió cuando Samahara participaba en ‘El Gran Show’.

“Ella estaba grave, le puso cadera, qué sé yo. En ese momento ella dijo que el doctor era maravilloso, pero nos enteramos porque no podía ensayar porque estaba grave. Al parecer llegó a un acuerdo económico”, dijo la presentadora de ‘América Hoy’.

Asimismo, Pozo instó a todas las personas que hayan llegado a acuerdos con el doctor Fong a que denuncien su situación, en nombre de la integridad y la justicia para las víctimas, como la cantante Flor Quispe. “Por la honra y la vida de la Muñequita Milly que salgan a decir la verdad”, sentenció Ethel.