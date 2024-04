Enjuiciado e investigado: Walter Ortiz no pasó filtro para ser viceministro del Interior este año, pero ahora dirige ese ministerio

Fuente: Canal N

El general en retiro de la Policía Nacional (PNP), Walter Ortiz, fue propuesto para asumir el cargo de viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter) entre enero y marzo de este año, pero su designación no se concretó porque la Oficina de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) habría realizado sugerencias revisar su documentación, según un informe difundido este jueves por Latina.

Ortiz, quien se desempeñó como jefe de la Dirección General Contra el Crimen Organizado y empezó a dirigir el Mininter desde el último lunes, enfrenta cinco investigaciones fiscales y/o procesos judiciales abiertos por delitos en calidad de imputado o cómplice, según información corroborada por la televisora.

La Dirección General de Comunicación Social e Imagen Institucional de la cartera confirmó que “fue propuesto como viceministro de Orden Interno”, aunque no explicó por qué su designación no llegó a término. “Cumplió con todos los requisitos, ya que no tiene ninguna sentencia condenatoria”, replicó.

El propio Acosta no afirmó ni negó que haya sido recomendado por el exministro Víctor Torres para ocupar el viceministerio. “Tendrían que preguntarle [a él]”, dijo escuetamente. Latina expuso una declaración jurada donde él mismo consignó los procesos que enfrenta en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Los casos

El actual ministro se encuentra incurso en siete casos, cinco de los cuales están abiertos y abarcan de 1997 a 2019. Apenas dos figuran como archivados. De ellos, uno refiere a un caso de colusión agravada, uno a un delito contra la administración pública, uno a un caso de cohecho y cuatro están vinculados con supuestos delitos de abuso de autoridad.

Del caso más reciente al más antiguo implican lo que sigue:

El de 2019 está relacionado con un proceso judicial, actualmente en trámite, por presunta colusión agravada. Para entonces, según su hoja de vida, se desempeñaba como coordinador general de la Estrategia multisectorial Barrio Seguro de la Dirección general de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior. Un año antes, en 2018, Acosta aparece vinculado a una investigación por el delito contra la administración pública. De enero a diciembre de ese año, ocupaba el puesto de jefe de la macrorregión policial de Arequipa – Moquegua – Tacna.

Víctor Torres confirmó que renunció al cargo de ministro del Interior. Canal N

En 2016, quedó incurso en otra investigación por cohecho (actualmente, sigue abierto). Ese año, Ortiz ocuparía dos direcciones claves en la PNP: la de Pensiones y la de Apoyo y Bienestar al policía. En 2015, figuran dos expedientes fiscales vinculados a presuntos delitos de abuso de autoridad. Ambos fueron enviados al archivo. Por entonces, Ortiz se desempeñaba como director de Pensiones de la PNP. Los casos de 1997, también en trámite, están vinculados a delitos de abuso de autoridad.

Walter Acosta

Ortiz fue uno de los seis ministros que se integró al nuevo gabinete, que fue renovado por Boluarte a dos días antes de que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, acuda al Congreso para pedir su voto de confianza.

El general pertenece al círculo cercano de su antecesor, Víctor Torres, quien dejó el cargo a poco menos de cuatro meses. “A mí no me ha botado ni me han censurado [en el Parlamento], yo me voy tranquilo”, declaró el renunciante al abandonar la sede del Ejecutivo tras la sesión del Consejo de Ministros.

Cuestionado por el aumento de la inseguridad ciudadana, Torres se desempeñaba como máximo responsable de la PNP, cuyos agentes participaron en el allanamiento de la vivienda y despacho presidencial de Boluarte en el marco del llamado ‘Rolexgate’.

Fuentes oficiales habían mencionado que un sector del gabinete pidió remover al coronel Harvey Colchado, encargado de la sorpresiva operación de registro. En medio de esa crisis, Ortiz devino en el quinto ministro del Interior durante la administración de la mandataria, quien sucedió a Pedro Castillo en diciembre del 2022.