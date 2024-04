Perfil y hoja de vida Walter Ortiz Acosta, nuevo ministro del Interior que reemplaza a Víctor Torres

El general en retiro de la Policía Nacional (PNP), Walter Ortiz, juramentó este lunes como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Víctor Torres, quien renunció al cargo tras haber sido cuestionado por la participación de efectivos en el allanamiento de la casa de la presidenta Dina Boluarte.

Magíster en Gestión Pública, licenciado en Administración y Ciencias Policiales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciado en Educación, Ortiz se desempeñaba desde enero de este año como jefe de la Dirección General Contra el Crimen Organizado, encargada de las políticas antidrogas, antiterrorismo y contra la criminalidad.

También estuvo al frente de la macrorregión policial de Arequipa, Moquegua y Tacna, así como de la Aviación Policial y de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos. Condecorado por la PNP con el grado de Caballero, Oficial y Comendador y exagregado policial en España, Ortiz acudió esta mañana a Palacio de Gobierno para una “coordinación administrativa”, según Transparencia.

Horas después, Boluarte le tomó juramento en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno en medio de un remezón político a raíz de la colección de relojes de lujo no declarados por la gobernante. El nuevo ministro del Interior pertenece al círculo cercano de su antecesor, Víctor Torres, quien dejó el cargo a poco menos de cuatro meses.

“A mí no me ha botado ni me han censurado [en el Parlamento], yo me voy tranquilo”, declaró el renunciante al abandonar la sede del Ejecutivo tras la sesión del Consejo de Ministros. Ortiz ha devenido en el quinto titular que asume este portafolio durante la administración de la mandataria.

En desarrollo.