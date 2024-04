Teléferico San Juan de Lurigancho-Independencia lleva paralizado nueve años: ¿Cuánto habría costado el pasaje?

Teleférico que unirá San Juan de Lurigancho con Independencia lleva 9 años sin avances significativos, pero ya tenía un precio de pasaje proyectado. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Difusión

Én Perú no es inusual que los proyectos sufran parones que, debido a diferentes razones (corrupción, barreras burocráticas y hasta errores —para esto basta ver la controversia del Megapuerto de Chancay—) paralicen las obras que estaban contempladas. No solo hay varios proyectos que no ven la luz tras décadas, sino que, como informó previamente la Contraloría General de la República, hay casi 2 mil 300 obras públicas que se encuentran sin avances en todo el país (que no mostraban avances en los últimos seis meses al final del 2023).

Asimismo, estas acumulaban una inversión de S/26 mil 992 millones y, además, requerirán una partida adicional de S/13 mil 722 millones más para lograr ser finalizadas. Así también se encuentra una obra que lleva cerca de diez años sin avance y que recientemente ha sido mencionada por este Gobierno: el teleférico de San Juan de Lurigancho - Independencia, el que, contrariamente a lo que se cree, no solo estuvo planeada desde el 2018, cuando lo anunció el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz.

El fallido Teleférico de San Juan de Lurigancho - Independencia

En julio del 2015, el entonces presidente del Perú, Ollanta Humala, anunció el proyecto del Teleférico de Lima Norte, uno que permitiría reducir considerablemente el transporte de San Juan de Lurigancho a Independencia, con lo cual, con este medio de movilización, tomaría alrededor de 25 minutos ir de un distrito a otro.

El MTC, Municipalidad de Lima y ATU llevarán a cabo la administración de la construcción de los teleféricos que unirán San Juan de Lurigancho, Independencia y El Agustino | Foto referencial: Getty Images.

Este proyecto debió terminarse en 2017, pero por diferentes motivos terminó paralizado. Posteriormente, en la gestión de Jorge Muñoz, en 2018, el proyecto fue anunciado de nuevo, esta vez como el Teleférico Independencia-San Juan de Lurigancho. Entonces la obra se encontró con avances hasta por dos años, llegando a firmar contrato con el consorcio Lurigancho C.A. para realizar el estudio de preinversión. Sin embargo, de nuevo la obra del teleférico se paralizó, esta vez por trámite con la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Lo último que se supo del proyecto fue cuando se anunció en diciembre del 2023 que está en planes del actual Gobierno y el ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes. Sin embargo, aún no hay avances significativos de esta obra.

¿Cuánto habría costado el pasaje en el Teleférico de SJL - Independencia?

En 2021, la Municipalidad de Lima detalló que este teleférico, que tendría como punto de origen la estación Naranjal del Metropolitano (Av. Chinchaysuyo) e irá hasta la estación San Carlos de la Línea 1 del Metro de Lima, habría tenido una inversión que se proyecto en su momento de S/468 millones. (en 2016 se calculaba de S/161 millones 365 mil 586 soles).

En Perú hay proyectos para trece teleféricos. Uno de ellos estará en Miraflores y conectará el Malecón con las playas de la Costa Verde en tiempo record. - Crédito Composición Infobae/Andina/Carlos Lezama.

Cuando se planteó el proyecto del teleférico de Lima Norte en 2015, ya se había previsto un rango de precios que podría costar el pasaje de este medio de transporte. Así, se proyectaba una cifra de entre S/1,50 y S/2,00. Sin embargo, si el Gobierno logra avanzar con el proyecto, este costo podría variar, por el encarecimiento que han sufrido otros pasajes con los años —nada más basta ver que incluso en el transporte privado, tras la pandemia por COVID-19, el pasaje más barato de S/0,50 dejó de ser posible—.

Asimismo, esta obra contemplaba tener cinco estaciones, que serían las siguientes.