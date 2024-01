Casi 2.300 obras públicas están paralizadas en todo el país: ¿En qué regiones se ubican y de cuánto es la inversión?

Majes Siguas II

La Contraloría General de la República ha identificado un total de 2,298 obras públicas paralizadas en nuestro país, que no muestran avance alguno desde hace seis meses o más a diciembre de 2023.

Dichos proyectos inactivos, que acumulan una inversión superior a los 26,992 millones de soles y requerirán una partida adicional de 13,772 millones de soles para su finalización, tendrían detrás incumplimientos de contrato como el principal obstáculo, afectando al 23.5% de los proyectos (540 obras).

Razones de la paralización de obras

Asimismo, por la falta de recursos financieros y liquidez para seguir ejecutando el proyecto, que ha detenido el 22.4% de las obras (515 en total). En menor medida, pero igual de importante, se destacan las discrepancias, controversias y arbitrajes (109 obras, 4.7 %) y los conflictos sociales (101).

Estos datos fueron rescatados directamente del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) administrado por el ente fiscalizador.

Sectores con mayor cantidad de proyectos inconclusos

La situación sectorial presenta a la cartera de Transportes y Comunicaciones como el área más afectada, con 628 iniciativas estancadas y una inversión de más de 8,522 millones de soles involucrada.

Proyectos paralizados en Perú. (Foto: Andina)

Vivienda, Construcción y Saneamiento, por su parte, con 529 proyectos por 4,497 millones de soles, y Agricultura con 281 obras equivalentes a más de 4,042 millones de soles, también resaltan como sectores críticos.

Respecto a las regiones con mayor número de obras paralizadas figuran los siguientes: Cusco (346), Puno (281), Lima (178), Áncash (144) y Cajamarca (137). Mientras que Tumbes (7), Callao (10), Madre de Dios (19), Ucayali (24) e Ica (5) son los departamentos en donde se registra una menor cantidad de construcciones inconclusas.

Principales obras paralizadas

Tal como detalló la agencia Andina, el proyecto Majes Siguas II (Arequipa), se encuentra paralizada desde el año 2017, debido a controversias entre la empresa concesionaria y el Gobierno Regional de Arequipa; terminando en un proceso de arbitraje.

Los archivos revelan que el pasado 12 de julio del 2022 se firmó la adenda N° 13 que incrementó el costo de la obra en US$ 104 millones, pero no se reiniciaron los trabajos. Actualmente, la obra está valorizada en US$ 655 millones. Si se hubiese continuado con el proyecto, generaría aproximadamente 145,000 empleos y contar con 38,500 hectáreas de riego en la zona agrícola.

Por su parte, en Moquegua, el mejoramiento de la carretera Moquegua-Omate-Arequipa lleva paralizada casi 4 años. La infraestructura, iniciada en agosto de 2017, no pudo concluirse debido a una controversia entre la empresa contratista y Provías Nacional. La inversión inicial en la obra fue de S/ 420 millones, pero el monto actualizado ahora supera los S/ 813 millones.

Carretera Moquegua-Omate-Arequipa

La obra “Fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital Regional de Pucallpa”, en Ucayali, se encuentra paralizada por falta de personal y la no adquisición de materiales de construcción. El monto de inversión asciende a S/ 343 millones y terminaría beneficiando a más de 477 mil personas, permitiendo brindar un total de 4.6 millones de atenciones (durante los 15 años de vida útil de la obra).

Un aspecto importante en el informe de la Contraloría es que el 55.3 % (1270) de obras paralizadas a nivel nacional son ejecutadas bajo la modalidad de administración directa. ¿Qué significa esto? Que son las mismas entidades las que desarrollan el proyecto utilizando sus propios recursos, así como su personal y su maquinaria.

Este exhaustivo análisis expone no solo los retos fiscales y administrativos que enfrenta el país en materia de infraestructura, sino también la necesidad urgente de encontrar soluciones estratégicas que permitan reactivar y concluir estos importantes proyectos para el desarrollo nacional.