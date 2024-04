Milett Figueroa envió romántico saludo a Marcelo Tinelli por su cumpleaños: “Pronto juntos, te amo siempre”

Milett Figueroa saludó a Marcelo Tinelli por su cumpleaños. Instagram/@milett

Marcelo Tinelli se encuentra en Madrid celebrando su cumpleaños número 64 en compañía de sus hijos y amigos más cercanos. Aunque muchos creían que Milett Figueroa estaría a su lado, la modelo peruana no apareció y, en medio de rumores de una supuesta crisis en su relación, envió un romántico saludo al conductor argentino mediante sus redes sociales.

Como se recuerda, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estaban separados geográficamente debido a compromisos personales por parte de ambos. Mientras que la exchica reality viajó a Lima para visitar a sus familiares, el argentino enrumbó a México para grabar la nueva temporada del reality ‘LOL: Last One Laughing Argentina’.

La excompetidora del ‘Bailando 2023′ aseguró a la prensa peruana que saldría del país el 30 de marzo, pues tenía planeado regresar a Argentina para unos proyectos televisivos y también reencontrarse con Marcelo Tinelli en una fecha tan especial como lo es su onomástico. “Su regalo es una sorpresa”, mencionó emocionada.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tenían planeado reencontrarse en Argentina.

Milett Figueroa saludó a Marcelo Tinelli desde la distancia

A diferencia de años anteriores, Marcelo Tinelli ha optado por celebrar su cumpleaños fuera de Argentina y actualmente está en Madrid, a donde llegaron sus seres queridos. Al parecer, Milett Figueroa no logró viajar a tiempo a España debido a sus compromisos laborales, pero la peruana aseguró pronto se reunirá con su pareja.

“Te amo, mi amor. ¡Feliz cumpleaños! Disfruta mucho este día en familia, pronto juntos. ¡Te amo para siempre!”, escribió en sus historias de Instagram.

Mensaje de Milett Figueroa. Instagram/@milett

¿Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están en crisis?

La ausencia de Milett Figueroa en eventos importantes para Marcelo Tinelli, como lo fue la BAFWeek 2024, ha generado rumores sobre una posible crisis en su relación amorosa. Aunque ambos han negado haberse separado, los programas de espectáculo de argentina siguen poniendo en duda la solidez de su romance. Incluso, hubo quienes especularon que la peruana no llegaría a encontrarse con el argentino por su cumpleaños.

“Ella dijo que volvía para el 31, sabemos que Marcelo cumple años el 1 de abril, y esa va a ser una prueba de fuego. Si Milett Figueroa no aparece para su cumpleaños… ¿qué excusa va a haber? Hay ausencias llamativas. A la semana de la moda fue todo el clan Tinelli y ella no fue. Hay algo como olor a enfriamiento. Están en países separados, veremos si vuelve Milett para el 31 de marzo”, comentó Mercedes Cordero, panelista del programa argentino ‘Desperezate’.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa van menos de un año juntos.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se conocieron en el espacio ‘Bailando 2023′, donde el argentino tenía el cargo de conductor. A pesar de la diferencia de edad entre ambos, se enamoraron e iniciaron un intenso romance, el cual no dudaban en presumir cuando las cámaras estaban al frente. Una vez culminó el reality de baile, la pareja continuó firme en su relación.

Debido a su vínculo sentimental con Marcelo Tinelli, figura importante en la televisión argentina, nuestra compatriota ha recibido múltiples críticas, pues hay quienes aseguran que la peruana se involucró con el conductor para despegar su carrera en el extranjeto. Al respecto, Milett Figueroa, quien contará con su propio programa por primera vez, se defendió diciendo:

“Yo creo que no tiene nada de malo empezar una relación con alguien que es mediático allá, es un artista importante. Pero yo nunca he dejado de trabajar, yo trabajo antes y después de estar con él. Entonces, no creo que haya mucha diferencia en eso. Sí me hice un poco más famosa por estar con él, pero yo entré en el Bailando por la puerta grande. No tengo por qué avergonzarme de mi pareja”.