Karla Tarazona revela que su relación con Christian Domínguez mejoró cuando él y la ‘Chabelita’ aceptaron infidelidad

Karla Tarazona reconoce que Christian Domínguez es la expareja con la que mejor relación tiene. (Video: Youtube Edson pa qué más).

En medio de las especulaciones y los rumores que se han generado en las últimas semanas por ver un acercamiento y confianzas entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, la conductora de “Préndete” reveló ante Edson Dávila que el cantante de cumbia es la expareja con la que tiene una mejor relación, aunque, una vez más, aclaró que es solo como padres de su hijo Valentino, que acaba de cumplir 8 años.

“¿De las exparejas que has tenido, con quién tienes una buena relación?”, fue la pregunta que le hizo Edson Dávila en su programa de Youtube “Edson pa’ qué más”. Frente a ello, Tarazona no dudó en responder fuerte y claro: “Con Christian (Domínguez)”.

Karla Tarazona confiesa la relación que tiene con Christian Domínguez

La conductora de televisión explicó que la buena relación que mantiene con el cantante no se dio de un día para otro. Karla Tarazona recordó que al inicio también terminaron de una forma muy fuerte, esto debido a que Domínguez la engañó con la bailarina Isabel Acevedo, la popular ‘Chabelita’.

“Hemos aprendido a tener una buena relación. Si bien es cierto la relación cuando se terminó acabó hasta las patadas, hasta procesos judiciales, con el tiempo logramos conversar, se zanjaron muchos problemas, se dejaron ahí y decidimos empezar una relación como papás de Valentino porque se trataba de la tranquilidad de mi hijo”, comentó Karla.

Christian Domínguez es captado afuera de la casa de Pamela Franco y luego se traslada a la de Karla Tarazona. (Composición: Infobae)

La conductora recordó que ella tiene dos relaciones totalmente diferentes con los padres de sus hijos. Por una parte está Leonard León, padre de los dos mayores, con quienes se sabe que mantiene una relación “muy tirante” y llena de procesos judiciales.

Mientras que en el otro lado está Christian Domínguez, padre del menor, con quien Tarazona reconoce que tuvieron que pasar tres años para que su relación mejores y mucho tuvo que ver que tanto el cantante como ‘Chabelita’ salieran públicamente a reconocer que sí hubo una infidelidad hacia Karla Tarazona.

“El tema con Christian (Domínguez), después de tres años se logró mejorar la relación, además que ambas personas involucradas en el problema pidieron las disculpas públicas y aceptaron lo que hicieron en su momento y considero que a partir de eso se zanjaron las cosas”, aseguró Karla Tarazona.

Karla Tarazona sobre Isabel Acevedo: “Me molestó que me quieran ver la cara”

Karla Tarazona se confesó ante Edson Dávila y reveló que lo que le molestó fue las personas involucradas no aceptaran las cosas y la hagan pasar como una persona problemática.

Karla Tarazona afirma que su relación con Christian Domínguez mejoró cuando terminó con 'Chabelita'. (Video: Youtube Edson pa qué más).

“A mí lo que me molestó es que me quieran ver la cara, en mi casa, eso fue lo que realmente lo que me molestó y como le dije a Christian, después de lo que sucedió yo no te iba a dejar ni un pelo entero, después de lo que me hiciste, tú tenías que asumir las consecuencias de tus actos”, dijo Tarazona.

“Después de años, cuando ambos piden disculpas públicas y admiten lo que hicieron públicamente, para mí eso se terminó, y ahí empezamos a llevar una buena relación y solté. Ese era mi conflicto, por qué me vas a decir mentiroso si yo no lo soy”, dijo la conductora.

Karla Tarazona enfrenta a Edson Dávila acerca del tema ‘Chabelita’

En medio de la entrevista entre Edson Dávila y Karla Tarazona, la conductora cuestionó al conductor de “América Hoy” de también formar parte, en su momento, de saber lo que pasaba entre Christian Domínguez y la ‘Chabelita’ y no decir nada. “Bien que salías a bailar con ella”, le encaró Tarazona.

Karla Tarazona enfrenta a Edson Dávila acerca del tema ‘Chabelita’. (Video: Youtube Edson pa qué más).

Sin embargo, Edson Dávila aprovechó la oportunidad para dejarle en claro que él, en ese entonces, en 2016, recién entraba oficialmente en el programa de Gisela, ya que antes iba solo de forma esporádica, y que estaba muy enfocado en sus coreografías y no solía meterse en la vida de nadie.

“Yo nunca he salido a bailar con la ‘Chabelita’ ni con Christian. Quizá te han dado un mal dato. Soy muy poco de preguntar a la gente sobre su vida personal. No sé de la vida de nadie. Lo que había dentro, yo no sabía”, le aseguró el popular Giselo.