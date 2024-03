Extécnico de Boca Juniors aclaró polémica de Carlos Zambrano cuando no jugó por ‘intoxicación’: “Hicieron una cosa que no correspondía”

Extécnico de Boca Juniors habló de la polémica de Carlos Zambrano en 2021. (TyC Sports)

Carlos Zambrano conforma la lista reducida de los peruanos que vistieron la camiseta de Boca Juniors. Su paso por el club argentino tuvo títulos, pero también polémicas. Una de ellas fue cuando no jugó ante Newell’s, duelo válido por el campeonato ‘gaucho’, producto de una intoxicación.

El ‘Kaiser’ no estuvo solo en esa controversia, los colombianos Edwin Cardona y Sebastián Villa lo acompañaron. Los tres no fueron incluidos en el once titular esa noche de diciembre para el partido en La Bombonera, a pesar que en el transcurso de la semana habían sido parte en los entrenamientos.

Por ese entonces se habló de un problema de salud, así como también, de una supuesta indisciplina. Este jueves 28 de marzo, luego de casi cuatro años, Sebastián Battaglia, entrenador por ese entonces, contó detalles de por qué el peruano y compañía no arrancaron en ese encuentro que terminó igualado sin goles.

“Hicieron una cosa que no correspondía, por eso decidí en ese momento sacarlos. Estaban mal, no estaban en condiciones de jugar”, inició el exdefensor en conversación con TyC Sports.

Battaglia, asimismo, fue consultado si Zambrano, Villa y Cardona se fueron de fiesta. A lo que el estratega respondió de forma sarcástica. “No recuerdo bien”, expresó mientras soltó una carcajada. Por último, el exfutbolista mandó contundente mensaje sobre el incidente. “Hay que estar en el mismo carril, tener reglas y poner orden”.

Edwin Cardona y Sebastián Villa ingresaron en el Boca Juniors vs Newell's, pero Carlos Zambrano permaneció en el banco de suplentes.

Battaglia respondió si el gol de Perú vs Argentina marcó su carrera

Sebastián Battaglia, también, respondió si el gol de Perú ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas marcó su carrera con la selección. Y es que el defensor no pudo cortar el jugadón de Juan Manuel Vargas y el ‘Loco’, como lo conocen, sacó un centro que terminó en el histórico tanto de Johan Fano y el empate sobre el final.

“Si uno analiza toda la jugada, no es un solo involucrado, hay muchos involucrados, hay muchos que tienen cierta responsabilidad. En ese momento la hubiera mandado a la tribuna, si me pones en esa misma situación”, manifestó el exjugador de la ‘albiceleste’.

Juan Manuel Vargas superó a Sebastián Battaglia por la banda izquierda y asistió a Johan Fano para que Perú iguale 1-1 con Argentina.

Carlos Zambrano anotó doblete en Alianza Lima vs Los Chankas

Dejando de lado el mundo Boca, la actualidad de Carlos Zambrano ha cambiado por completo. Pasó de ser alejado de Alianza Lima por mal rendimiento en el 2023 a llevar la cinta de capitán y marcar un doblete en la victoria ante Los Chankas por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Su primer tanto se dio a los 15 minutos. El central aprovechó un centro de Sebastián Rodríguez para definir como ‘9′ colocando el balón muy cerca del poste derecho del arco de Michael Sotillo. Posteriormente, a los 36′, marcó un golazo con un soberbio disparo desde el borde del área.

Con sus anotaciones y la de Cecilio Waterman, Alianza goleó a los ‘guerreros’ en el Estadio Nacional de Lima y cortó una mala racha de tres derrotas consecutivas en el Apertura. Asimismo, escaló posiciones en la tabla. Se encuentra en la quinta ubicación con 15 puntos, a cinco del líder y su clásico rival, Universitario.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 3-0 en el Nacional por la fecha 9 del Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max)

El paso de Carlos Zambrano por Boca Juniors

El ‘Kaiser’ llegó a Argentina luego de no pasarla bien en Ucrania. Fue uno de los grandes fichajes de la gestión de Juan Román Riquelme. El central no se consolidó como titular indiscutible en Boca Juniors y era muy resistido por la prensa ‘gaucha’, pero en lo colectivo consiguió títulos, cinco en total.