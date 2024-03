Magaly Medina explota contra Ethel Pozo por creer en Christian Cueva: “La tan creyente, eres de las más hipócritas”

Magaly Medina explota contra Ethel Pozo por creerle a Christian Cueva: “La ingenua, tan creyente, eres de las más hipócritas”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina comenzó su programa ‘Magaly TV La Firme’ el 26 de marzo con una crítica contundente hacia Ethel Pozo. Esto se debió a que la conductora de ‘América Hoy’ mostró su convicción en el arrepentimiento del futbolista Christian Cueva, quien, después de un período de retiro espiritual, pidió perdón a Pamela López.

La periodista expresó su sorpresa al ver que la hija de Gisela Valcárcel respaldara al futbolista, e incluso se burló de cómo Pozo destacó su asistencia a eventos espirituales, señalando que estos no le habrían cumplido ningún milagro o deseo que ella haya pedido.

“Yo he ido a esos encuentros”, dice, pero con ella no hubo ningún milagro, nada, no cambió absolutamente la forma de pensar ni actuar, no le dieron más inteligencia, estos retiros espirituales no le iluminaron en su carrera profesional, nada, nada, nada, nada, nada. Entonces, ¿por qué espera que a Christian Cueva sí se le cumpla un milagro de Semana Santa?”, comentó en un inicio la periodista con tono irónico.

La conductora enfatizó que el cambio verdadero proviene de uno mismo y no por influencia externa. “En las creencias y en la fe no vamos a meternos, pero de lo que sí estoy segura, nadie cambia por alguien. Tú cambias porque el cambio viene de adentro, de lo contrario Angie Jibaja sería un ejemplo de mujer... a ella la han metido, incluida tu madre, que la metió a esas iglesias evangélicas y nunca vieron ningún resultado”, agregó con indignación.

Además, Magaly señaló que se identificó con la psicóloga Lizbeth Cueva invitada en ‘América Hoy’ para hablar del perdón de Pamela López. “Mira la cara de la psicóloga, es de lo más obvia, todos, mirándola hablar a ella, somos Lizbeth Cueva, miren la cara que tiene, es de incredulidad”, expresó la figura de ATV.

En un tono directo y sin filtros, la presentadora concluyó su crítica llamando a Ethel una de las más hipócritas de la farándula. “Tú eres una de las más hipócritas de la farándula y me vienes con el cuento de ‘yo hablo con la verdad’”, sentenció Magaly Medina, dejando claro su punto de vista sobre el tema.

Magaly Medina y su comentario al perdón de Christian Cueva a Pamela López

Hace poco, Magaly Medina expresó su escepticismo frente al reciente pedido de perdón de Christian Cueva a Pamela López. La figura de ‘Magaly TV La Firme’ enfatizó que, a pesar de las palabras de arrepentimiento del futbolista, existen aspectos en su relación y comportamiento que sugieren que las cosas no cambiarán fácilmente.

“¿Así que él fue obediente, ¿no? Y todavía dice: ‘después de una tormenta quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado hace mucho tiempo’. O sea, la pobre ha esperado 9 años para que pase este milagro, de que a él lo vean cerca de Dios, para que él lo vea haciendo un encuentro, un retiro espiritual junto a otros pecadores y para que lo sane”, expresó Medina durante su programa.

La reconocida periodista también señaló que hay aspectos en la relación entre Cueva y López que proponen una falta de cambios genuinos. “No ves que hay cosas que no se van a cambiar porque las demás personas que quieren que cambies, hay cosas que no se cambian por obra y gracia de un milagro, así no es”, comentó Medina, refiriéndose a los desafíos que ha enfrentado Pamela López debido a las circunstancias de su relación con el futbolista.

Magaly Medina concluyó su opinión recordando los años de relación entre Cueva y López: “Este hombre lleva 13 años con Pamela y en los 13 años esta pobre mujer le han puesto los cuernos, le han engañado, le han mentido e irrespetado, todo lo que ella nos contó, al menos de lo último que nos contó que de los últimos años que lleva casada con él y un poco antes de casarse”.