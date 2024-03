Yiddá Eslava revela la reacción de su nueva pareja tras el escándalo con Julián Zucchi: “Él sabe lo que quiere”

Yiddá Eslava revela cómo está su pareja tras escándalo con Julián Zucchi. | Willax TV

Yiddá Eslava ha logrado sobreponerse a la tormentosa separación de su expareja Julián Zucchi y lo demuestra con su stand-up comedy ‘Por eso son mis exs’. A pesar de las controversias suscitadas tras la ruptura - anunciada en octubre de 2023- , Yiddá ha encontrado en el humor una válvula de escape, satirizando las infidelidades, incluso las cometidas presuntamente por el argentino, y sin dejar de lado su carrera profesional.

La separación de la pareja llamó la atención cuando, en marzo de 2024, Yiddá reveló que la causa de su rompimiento había sido una infidelidad de parte del padre de sus dos hijos. No obstante, la situación se complicó aún más cuando se hizo público el nuevo vínculo sentimental del actor con Priscila Mateo, reportera del programa ‘Magaly Tv La Firme’. Yiddá - quien inicialmente criticó esta relación sugiriendo una traición previa - se retractó posteriormente, asegurando que la infidelidad sucedió, pero con otra mujer en Argentina.

La actriz y escritora, en conversación con el programa ‘Amor y Fuego’, ha manifestado cómo esta serie de eventos ha impactado su relación actual con el fotógrafo Ángel Fernández, con quien comenzó un romance en enero. Yiddá resaltó la fortaleza de su vínculo.

“Ángel y yo estamos super bien y lo que importa es lo que él siente por mí y lo que yo siento por él. Creo que, a veces, el entorno puede ser duro, pero creo que el amor es claro. No necesitas más”, sostuvo la protagonista de ‘Sí, mi amor”.

Yiddá Eslava comenzó una relación con el fotógrafo Ángel Fernández en enero de 2024 tras separarse de Julián Zucchi en octubre de 2023.

¿Julián Zucchi se disculpó con la nueva pareja de Yiddá?

Yiddá volvió a referirse a las disculpas que ofreció públicamente a la reportera Priscila Mateo, por haber dañado su imagen al dejar entrever que su expareja le fue infiel con ella. “Pedir disculpas es de grandes, a veces confundimos, no estamos acostumbrados (a pedir disculpas) bajamos la cabeza y no hay que bajar la cabeza, uno para adelante”, resaltó, cerrando ese capítulo de su vida.

Sin embargo, reveló que Zucchi nunca se disculpó con su actual pareja, el fotógrafo Ángel Fernández, pese a que también fue uno de los afectados, de manera indirecta. A pesar de no haber recibido las disculpas que consideraba necesarias, Ángel ha sabido afrontar la situación con madurez. “Él sabe lo que quiere y el me quiere a mi”, contestó la peruana.

Yiddá Eslava revela cómo está su novio, el fotógrafo Ángel Fernández tras controversia con Julián Zucchi y Priscila Mateo.

Yiddá Eslava no dejaría su trabajo por amor

Además, Yiddá Eslava fue enfática al expresar su compromiso con su carrera profesional por encima de cualquier relación sentimental. “No, definitivamente no, no hay forma, primero amo a mis hijos y luego me amo a mí muchísimo, muchísimo...”, declaró al ser consultada sobre la posibilidad de dejar su trabajo por amor.

Esta declaración se produce en un contexto donde Priscila Mateo se encuentra evaluando renunciar a su puesto en ‘Magaly TV La Firme’, debido a su relación con Zucchi. “Las decisiones que tengan que ver con mi crecimiento personal son mías jamás, jamás lo haría”, sentenció Eslava.

Priscila Mateo fue captada ingresando al edificio donde reside Julián Zucchi. (Captura: Magaly TV La Firme)

Natalia Otero opina de la nueva relación de Zucchi

Natalia Otero, amiga cercana de Julián Zucchi y ex integrante de ‘Parchis’, intervino en la controversia mediante una llamada telefónica con ‘Amor y Fuego’. Otero defendió la decisión de Zucchi de explorar una nueva relación con Mateo, argumentando que, como hombre soltero, tiene el derecho de rehacer su vida amorosa después de terminar una relación de larga duración.

Sin embargo, hizo hincapié en que este nuevo romance no necesariamente implica un compromiso más profundo, sugiriendo que el argentino simplemente está aprovechando su soltería. “Sí, ahora bueno, el fin de semana estuvo chapando con la señorita, será porque considera que es una buena chica y qué bueno, que se está dando una oportunidad, quizás para conocer a alguien”, expresó mediante una conversación telefónica. “No por eso quiere decir que se vaya a casar con la piba ¡ya está! ¡lo atrapó! ja,ja,ja”, agregó.