Yiddá Eslava factura en su ‘stand comedy’ hablando de infidelidad: “Y al mes, seguro se metió con otra”

Yiddá Eslava factura en su ‘stand comedy’ hablando de infidelidad. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 20 de marzo, la conductora Magaly Medina destacó el éxito del ‘stand comedy’ de Yiddá Eslava, a pesar de los desafíos personales que ha enfrentado recientemente, como su ruptura con Julián Zucchi, las revelaciones de infidelidad y la presencia de la nueva pareja del argentino, Priscila Mateo.

El espectáculo de la actriz ha sido un rotundo éxito, con todas las funciones vendidas anticipadamente y a capacidad máxima. Entre los temas abordados en su show, la exchica reality ha destacado la experiencia de la infidelidad y el proceso de recuperación tras una separación.

En este contexto, Magaly expresó su asombro por el gran logro económico que la influencer está obteniendo al hablar abiertamente sobre la infidelidad que sufrió, sugiriendo que para la actriz podría representar una forma de catarsis personal.

Yiddá Eslava triunfa con su show ‘Por eso son mis ex’s’ en la Estación de Barranco

Bajo el título ‘Por eso son mis ex’s’, Yiddá Eslava presenta una serie de presentaciones en la ‘Estación de Barranco’ que han logrado agotar todas las entradas. En este espectáculo, la artista no solo aborda el tema de sus exparejas, sino que también explora aspectos de las relaciones tóxicas, el enamoramiento y otros temas relevantes de la vida amorosa y personal.

“Este show de Yiddá está totalmente vendido en la ‘Estación de Barranco’, donde ella habla de todo lo que le ha pasado: la infidelidad, los cachos, su ex, su novio actual. Habla como una especie de catarsis pública”, dijo en un inicio Magaly este 20 de marzo.

“Los momentos son tan difíciles: terminar una relación para después iniciar otra y luego ponernos los cuernos, ¿sí o no? Qué ganas de coronarnos. Pero no por la corona, sino por los cuernazos. Así de res, lo peor de todo esta situación es que uno le pregunta “por qué” y que te responde: “olvídate de eso, yo te amo”.”, se lee escucha decir a la influencer en su última función.

En respuesta, Magaly comentó que las palabras de la actriz reflejan su experiencia reciente y abarcan más allá de lo que ha vivido en estos días, representando así su relación pasada. “Se parece mucho a la realidad, no porque él, después de Julián, después de haberle hecho todo eso, sacar todo eso a la luz...le dijo: ‘Te amo’”, acotó.

Yiddá Eslava responde a las declaraciones de Guillermo Zucchi en ‘Amor y Fuego’

Durante una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’ hace unos días, Yiddá Eslava no perdió tiempo en responder a las insinuaciones del padre de Julián Zucchi, Guillermo Zucchi, quien sugirió que ella aún podría estar enamorada de su hijo a pesar de su separación hace más de cinco meses.

La actriz expresó su indignación al ser etiquetada como ‘tóxica’ en el programa ‘América Hoy’ y aprovechó para recordarle a su exsuegro un episodio mediático en el que estuvo involucrado con Gisela Valcárcel.

“Ah, sí, no se acuerda de toda la historia que hizo acá con Gisela, busquen en sus archivos… no me va a venir a decir a mí que no sabe de cámaras”, declaró Yiddá en su defensa, refiriéndose al conocimiento de la exposición mediática por parte de Guillermo Zucchi.