Robo en el Aeropuerto Jorge Chávez: cae falso taxista que se apoderó de US$ 5 mil de turista

Cientos de turistas nacionales e internacionales que llegan al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez optan por contratar el servicio de taxi ofrecido en el exterior del terminal. No obstante, se ha podido evidenciar que no es del todo seguro, debido a que se reportó que el personal se apoderó de una mochila de un pasajero cuando se le cayó en una esquina el último domingo 17 de marzo.

Las cámaras de seguridad registran a dos taxistas caminando por el estacionamiento del terminal, uno de ellos carga una mochila en la espalda. Sin embargo, esta le pertenecía a un turista que había, pero lejos de devolvérsela, se llevó el artículo junto a otro compañero.

Es así como realizó la denuncia en la comisaría del sector para evidenciar el acto, debido a que se encontraban sus documentos personales. La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a uno de los taxistas que aparece en los videos de seguridad.

Robo en Aeropuerto Jorge Chávez: cae falso taxista que se apoderó de 5.000 dólares de turista| Latina Noticias

Taxista informal

Ambos taxistas que se encontraban con camisa, pantalón negro y zapato de vestir, quienes habrían aparentado que brindan el servicio. A su vez, se visualiza otro ángulo de una de las cámaras cuando salen del terminal en un auto negro.

Tras la denuncia, uno de ellos fue detenido y trasladado a la comisaría, pero afirmó que se entregó. Asimismo, se recuperó la mochila con algunas pertenencias, pero alrededor de 5.000 dólares fueron sustraídos.

“De todas maneras están en curso el delito contra el patrimonio. De ser el caso que el ciudadano hubiera extraviado, ellos tenían la obligación y la responsabilidad de entregar a la autoridad policial”, declaró el coronel PNP Herbert Matheus, jefe de Seguridad Aeroportuaria.

Uno de los detenidos fue identificado como Felix Marín Gallardo, mientras que su compañero aún no ha sido habido. “No sé señor, ya le han llamado y entregó la mochila. A mí no me han capturado, yo me he entregado. No, soy de otra empresa”, señaló el capturado.

Además, aseveró que pertenece a la empresa New Port Taxi, pero el vocero Eduardo Rodríguez negó estas declaraciones. “No, él ha sido separado desde el año pasado. Su brevete no es de la categoría que debe ser, para manejar taxi en el aeropuerto tiene que ser AIIB”, añadió.

Se conoció que hasta lo que va del año, se ha registrado seis denuncias solo por robo dentro del aeropuerto.

Más de 200 taxistas del Aeropuerto Jorge Chávez tienen denuncias por robo, violación y secuestro| Andina

Más de 200 taxistas con antecedentes

El diario El Comercio reveló que son más de 200 taxistas trabajan en el aeropuerto Jorge Chávez que cuentan con antecedentes penales, policiales y judiciales. Casos como robo, violación, manejar en estado de ebriedad y secuestro, como también un ingreso a un centro penitenciario. Todos pertenecen a 14 asociaciones.

La compañía que cuenta con más personal con antecedentes es International Airport Taxi SAC, continúa Airport Taxi Perú SAC y otros. De esta manera, se evidencia la inseguridad en este servicio, a pesar de que cuentan con los permisos para operar.

Por su parte, Lima Airport Partners (LAP) indicó que la responsabilidad de monitoreo es de parte de las autoridades del Estado. Es así como no existen filtros para contar con un personal seguro en el servicio que se brinda y no es tan económico.

“Para LAP era inadmisible incorporar en la operación del AlJC a empresas de taxis integradas por conductores con antecedentes penales y policiales, por lo que LAP decidió no continuar con las Mesas de Trabajo dándolas por concluidas”, menciona LAP.

En tanto, mencionaron que no se reunirán con ninguna otra empresa que busca contar con los permisos al evidenciar estos antecedentes. Encuentros que venía siendo organizado por Ositran.