Congresista María Agüero rechaza pagar 45 mil dólares por departamento y critica el costo de 25 soles por agua y luz

A pesar de los compromisos futuros de Agüero, la falta de pago persiste, generando tensiones y complicaciones legales en torno a la propiedad en cuestión. (Willax)

La congresista María Agüero, representante de Perú Libre, vuelve a estar en el centro de la controversia. Hace unos meses, fue objeto de críticas por utilizar el estacionamiento del Parlamento para guardar la camioneta de su hermano. Ahora, una nueva situación la coloca bajo escrutinio público.

Según lo informado por el dominical ‘ContraCorriente’, la parlamentaria adquirió un departamento en el distrito de Breña sin pagar al propietario. Este reveló que la congresista posee propiedades valoradas en 2 millones de dólares en Estados Unidos. Pero, el propietario del edificio en cuestión señaló que la congresista del partido de Vladimir Cerrón no ha cancelado el mantenimiento ni los servicios básicos del inmueble. “Te pago el departamento, solo si me amplías la cochera, porque mi carro no entra a la cochera”, dijo Aguero.

No quiere pagar ni los servicios básicos

La empresa afectada no solo reclama el pago pendiente, sino que también busca una indemnización por daños y perjuicios, elevando la disputa a un nivel legal. (Captura)

En julio del año pasado, la empresa Damgiu Costruzioni S.A.C., fundada por el ciudadano italiano Enzo Bruno Ceravolo, vendió un departamento y un estacionamiento en el edificio de Breña por 140 mil dólares. El propietario declaró: “La congresista no paga ni el agua ni la luz. No quiere porque dice que 25 soles mensuales de agua y 25 soles mensuales de luz son demasiado”.

El propietario presentó una solicitud de conciliación extrajudicial el 16 de febrero de 2024. La empresa constructora solicita “el pago de los 45 mil dólares pendientes por el departamento, más una indemnización según lo acordado anteriormente, debido a un error material en el cheque”.

Según la parlamentaria, “solo faltan 10 mil dólares”. “El inmueble aún está por terminarse, con el compromiso de saldar los 10 dólares pendientes una vez que todo esté finalizado”.

Un error que hace imposible el cobre del cheque

Un cheque con errores impide el cobro de la deuda restante por parte de la empresa constructora, mientras Agüero busca ampliar su cochera sin pagar la totalidad de lo adeudado. (Captura)

La pregunta sobre por qué la congresista Agüero no paga los 45 mil dólares restantes del departamento tiene una respuesta simple: un cheque con errores. Según la solicitud de conciliación, la parlamentaria debía pagar en tres partes su vivienda de 88 metros cuadrados y el estacionamiento de nueve metros cuadrados, todo valuado en 140 mil dólares.

Sin embargo, después de la primera y segunda cuota, en el tercer y último pago, Agüero emitió un cheque por 45 mil dólares, pero el problema es que tenía un error: el nombre de la constructora estaba mal escrito, con una “S” en lugar de una “N”. Por este motivo, el banco no realizó el desembolso a favor de la empresa.

Según el vocero del dueño italiano: “Nunca quiso dar el cheque a la empresa porque ella dice: No te voy a dar el cheque porque quiero que mi cochera sea más grande, porque mi carro no entra en mi cochera”.

Aprovechando este “error”, la congresista no paga desde julio de 2023 y busca renegociar las medidas de su estacionamiento, a pesar de haber aceptado nueve metros cuadrados de cochera inicialmente. Es decir, “te pago el departamento, solo si me amplías la cochera gratis”.

La congresista de Perú Libre afirmó: “Yo soy una persona de palabra, el dueño al que he adquirido el departamento, no vive aquí, vive en Italia, el señor no está aquí. Tenemos un documento que hasta el mes de junio o julio es el compromiso que tiene para entregarme todo en regla, incluida una cochera. Ese es el compromiso, yo estoy esperando al señor”.

La empresa pide una indemnización

María Agüero, representante de Perú Libre, enfrenta una nueva controversia al no pagar su departamento en Breña, luego de ser criticada por usar el estacionamiento del Parlamento para asuntos personales. (composición: Infobae)

La empresa, a través de la solicitud de conciliación extrajudicial, reclama los 45 mil dólares que la madre de la patria le debe, además de exigir el pago de una indemnización de 200 mil dólares por daños y perjuicios. Según fuentes del dominical, esta denuncia ya habría sido presentada ante la Fiscalía de la Nación.