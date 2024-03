Julián Zucchi se disculpa con Priscila Mateo por minimizar su relación: “Ella es la chica que quiero y me hace feliz”

Julián Zucchi se disculpa con Priscila Mateo y aclara por qué dijo que ama a Yiddá Eslava.

Julián Zucchi decidió pronunciarse una vez más para aclarar algunos puntos sobre las declaraciones que dio para el programa ‘Amor y Fuego’. El argentino aclaró por qué dijo que se vio obligado a oficializar su relación con Priscila Mateo. Además, explicó por qué dijo que ama a Yiddá Eslava.

El productor y cantante, a través de un live en su cuenta de Instagram, que lo que quiso decir es que tanto la periodista con él no tenían previsto que su relación se sepa hasta que Priscila converse con Magaly Medina y le cuente lo que había nacido entre ellos, por respeto a su trabajo. Sin embargo, se vio en la necesidad de hablar del tema tras la exposición de una foto suya donde se le ve besando a su actual saliente.

“Hay palabras que dije que se malentendieron, que dije que me vi obligado a declarar. En realidad lo que estaba hablando es que Priscila quería hablar personalmente con Magaly hasta que nosotros hagamos pública nuestra relación. Yo lo respeto. Magaly se había ido de viaje y la foto (del ampay) sale el lunes. Por eso es que yo digo que cuando sale el ampay me veo obligado a declarar. No fue la palabra correcta. Pido disculpas”, indicó.

Para Julián, las palabras que usó Magaly Medina para describirlo no fueron justas, pues jamás intentó minimizar a Priscila, solo intentó contar cómo habían sucedido las cosas.

Respeto a Priscila Mateo, señaló que su situación está muy bien y ha entendido que sus declaraciones no fueron con mala intención. “Entre Priscila y yo está todo aclarado. Está todo bien. Ella entiende cómo fue la situación y por qué no lo queríamos hacer público. Pido disculpas por la palabra. Si fuera por mí, no decía nada, pero como estaban hablando cosas que no me gustaban de ella, que es una chica que la quiero, que la aprecio, que vale la pena, que es una gran mamá. Por eso salí a hablar”, dijo.

Priscila Mateo es la nueva saliente de Julián Zucchi. Así lo confirmó el actor y productor de cine. Composición infobae Perú

Priscila Mateo lo hace feliz

En otro momento del live, Julián Zucchi remarcó los sentimientos que tiene por Priscila Mateo. “Es una chica hermosa, una chica linda, me hace feliz. Me dan ganas de salir, de bailar, yo durante 5 o 6 meses no salí. Si no me ampayaron no es porque alguien me protegía, sino porque no salía. Estaba en una depresión atravesando muchos cambios en mi vida”, indico.

Julián Zucchi señaló que la reportera de Magaly Medina apareció en su vida cuando ya había sanado y que si no lo hicieron público fue por las razones expuestas líneas arriba.

Magaly Medina llama “cobarde” a Julián Zucchi por decir que fue obligado a oficializar a Priscila Mateo.

No quiere regresar con Yiddá Eslava

Respecto a Yiddá Eslava, indicó que dijo que la amaba porque era la madre de sus hijos, y su amor no es como pareja, sino como se quiere a un ser querido.

“Si yo digo que amo a Yiddá y la quiero amar siempre es porque nosotros en Argentina decimos así. Amar, para ustedes, es una palabra fuerte, pero el amor no necesariamente debe ser de pareja. Puede ser como padres, expareja, amor a tus hijos. No pensemos en la palabra amor como que yo quiero volver a tener una relación con Yiddá. Yo dije espero amarla para toda la vida como la mamá de mis hijos, y espero que así sea. Si esa palabra se malinterpretó, no debería pedir disculpas, pero pido disculpas”, dijo el argentino, recalcando que quiere y admira a la actriz por ser la madre de sus hijos, no porque tenga un sentimiento como pareja hacia ella.