Las sentidas palabras de Julián Zucchi a Yiddá Eslava pese a estar peleados: “La amo y admiro”

Julián Zucchi asegura que se vio 'obligado' a oficializar a Priscila Mateo por ampay | Willax

Luego del ampay que protagonizó Julián Zucchi con una reportera del programa ‘Magaly TV La Firme‘, Yiddá Eslava no pudo evitar mostrar su indignación contra el argentino, esto pese a que ellos se separaron hace varios meses.

De acuerdo a la actriz cómica, su molestia inició porque en su momento, cuando ella fue captada de la mano con su actual pareja, el padre de sus hijos le dio la espalda, incluso incentivó, de manera indirecta, a que la critiquen por haber pasado rápido la página.

Por este motivo, Yiddá Eslava salió a decir que el argentino le había sido infiel en su momento, y que ese fue el real motivo de su separación. Asimismo, aclaró que la mujer con la que se involucró el actor, no era un personaje conocido de la farándula local, sino alguien de Argentina.

Julián Zucchi se defiende de críticas en su contra.

Como era de esperarse, Julián Zucchi se defendió de estas acusaciones, asegurando que nunca le fue desleal a la madre de sus hijos, explicando que ella confundió las cosas en su momento, aunque aceptó que cometió el error de no haberle dicho que salió con una amiga mientras estuvo en Buenos Aires.

Asimismo, señaló que cuando él se fue a su país natal para encontrarse con esta amiga, él no tenía una relación sentimental con Yiddá Eslava, ya que durante ese tiempo ellos estaban separados, solo que no lo habían hecho público.

“Tenemos versiones de la historia. Entonces, lo que cada uno cree es lo que puede decir. Primero, a inicios del año pasado, tenemos una discusión y Yiddá me pide un tiempo, porque no quería estar conmigo y quería pensar a ver qué quería hacer, esto a pesar de que yo le propuse para ir a la psicóloga de parejas”, comentó.

Julián Zucchi revela que su relación amorosa con Yiddá Eslava atravesó por varias crisis.

“Yo propuse hacer muchas cosas para salvar la relación, y en medio de estas peleas, de estos vaivenes, nosotros decidimos terminar nuestra relación. Yo me voy a Buenos Aires a ver qué voy a hacer de mi vida. Me fui a Argentina a pensar... voy a la casa de una amiga... ingresé a la casa de mi amiga a tomar unos vinos nada más”, añadió.

Pese a que ellos se encuentran distanciados por el escándalo que se ha iniciado a raíz de las verdaderas razones de su separación, Julián Zucchi no pudo evitar enviarle un sentido mensaje a la madre de sus hijos, expresando la admiración que aún siente por ella.

“Yo lo único que le digo es que la amo, que la quiero, la respeto, la admiro, la sido admirando y queriendo. Yiddá y yo estamos enojados, estamos enojados y lo que tenemos que entender es que no es que ya nos dejamos de querer”, señaló en comunicación con ‘Amor y Fuego’.

Se vio en la obligación de ‘oficializar’ a reportera

Julián Zucchi confesó que no tenía planeado contar detalles de su acercamiento con la reportera Priscila Mateo; sin embargo, se vio en la obligación de hacerlo debido a los malos comentarios que surgieron a raíz de la difusión de las imágenes.

“Obviamente, cuando salen las imágenes de ustedes, mi intención no era todavía salir a anunciar nada, pero me vi obligado a hacerlo”, mencionó al inicio. Pero, complementó señalando que no quiere que hablen cosas que no son de la comunicadora. “Pero lo hice porque se estaban hablando cosas feas de una chica que yo aprecio y quiero”, acotó.