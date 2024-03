Julián Zucchi y su reacción al enterarse de la relación entre Yiddá Eslava y Ángel Fernández: “Le pedí que no me hable de él”

Julián Zucchi y lo que sufrió al enterarse que Yiddá Eslava estaba saliendo con otro hombre. Amor y Fuego. Willax Tv.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava vienen demostrando que no era cierto que habían superado la ruptura de su relación de más de 11 años. Cada uno viene contando detalles del fin de su compromiso, pero también de lo que vivieron mientras vivían juntos.

Todo se desató cuando el actor argentino fue captado besando a Priscila Mateo, una reportera de ‘Magaly TV La Firme’. Yiddá Eslava dijo que esto le molestó no porque su expareja rehaga su vida, sino porque por varias semanas negó que estaba saliendo con alguien y la dejaba muy mal parada.

La excombatiente expresó que había recibido muchos comentarios negativos en sus redes sociales, donde la criticaban por anunciar un nuevo romance con otro hombre al poco tiempo de haber terminado con Zucchi.

Sin embargo, el productor y guionista comentó a ‘Amor y Fuego’ que él en su momento también se sintió mal, cuando Yiddá anunció que estaba saliendo con el fotógrafo Ángel Fernández.

Julián Zucchi comentó que su relación cordial de padres comenzó a deteriorarse cuando Yiddá anunció que estaba saliendo con una nueva pareja y comenzó acercarlo a su círculo de trabajo y familiar.

Comentó que en tres semanas de conocerlo, la madre de sus hijos invitó a su pareja a que ingrese al estudio de grabación que Julián y Yiddá tenían. Sumado a ello, permitió que se mude al frente del departamento que compartían en Miraflores.

“Él que vivía en Cusco se viene a vivir a Lima frente a la casa donde vivo. Entra al estudio de grabación que comparto con Yiddá, a trabajar ahí. Esto a las dos o tres semanas de conocerlo, yo no coincidía con él”, dijo.

Pero a nivel personal, Julián comenta que se sintió muy mal cuando se enteró de que la madre de sus hijos había conocido a otra persona porque tenía esperanzas de regresar con ella.

“Después de que ella anuncia si relación con Ángel, sentí un dolor, no era cómodo, le pedí por favor que no me hable de él”, explicó para el espacio de espectáculos de Willax TV.

Julián Zucchi y su reacción al enterarse que Yiddá Eslava estaba saliendo con Ángel Fernández. Instagram.

Julián Zucchi explica por qué dijo que amaba a Yiddá Eslava

En la entrevista con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Julián Zucchi comentó que sigue amando y admirando a Yiddá Eslava, esto confundió totalmente a los usuarios porque pensaron que quería recuperar a su familia.

Ante ello, el artista gaucho indicó mediante un video en vivo en su cuenta de Instagram que habían malinterpretado sus palabras porque él actualmente no ama a la excombatiente, sino que la quiere como la madre de sus hijos.

“Si yo digo que amo a Yiddá y que la quiero amar siempre es porque nosotros en Argentina decimos amar, quizás para ustedes sea una palabra muy fuerte, pero el amor no tiene que ser necesariamente de pareja. El amor puede ser como padres, exparejas, amor a tus hijos. No pensemos en la palabra amor como que quiero volver a tener una relación con Yiddá”, aclaró.

Julián Zucchi también aprovechó para ofrecer unas disculpas públicas a Priscila Mateo porque el público entendió que quería regresar con Yiddá Eslava y no estaba tomando en serio su romance con la periodista de ATV, con quien está saliendo exclusivamente hace un par de semanas.

“Espero amarla para toda la vida como la mamá de mis hijos, si esa palabra se malinterpretó, pido disculpas. La quiero, la respeto y es la mamá de mis hijos por eso jamás voy a decir nada de ellos. Es una gran mamá, solo mis palabras hacia ella es de admiración”, continuó.

El actor argentino también quiso aclarar que no quiso decir que fue obligado a oficializar su relación con Priscila Mateo, sino que las imágenes de ‘Amor y Fuego’ donde se les ve besándose, lo motivó a salir a evidenciar su naciente relación con la reportera, pero estaba en sus planes contarlo.

“Hay palabras que dije que se malentendieron, que dije que me vi obligado a declarar. En realidad lo que estaba hablando es que Priscila quería hablar personalmente con Magaly hasta que nosotros hagamos pública nuestra relación. Yo lo respeto. Magaly se había ido de viaje y la foto (del ampay) sale el lunes. Por eso es que yo digo que cuando sale el ampay me veo obligado a declarar. No fue la palabra correcta. Pido disculpas”, indicó.