Cocodrilo de más de 2 metros hallado en playas de Piura regresó a Tumbes y volvió a su hábitat natural

El cocodrilo americano de 2,28 metros que fue hallado en las playas del distrito de Los Órganos, en la provincia de Talara, región Piura, fue liberado en los manglares y esteros de Tumbes tras superar una evaluación veterinaria y de comportamiento. El ejemplar, un macho de Crocodylus acutus, retornó a un área compatible con la distribución natural de la especie.
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que la liberación se realizó en coordinación con la Dirección Forestal, de Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales Agrarios del Gobierno Regional de Tumbes, luego de confirmarse que el reptil mantenía condiciones óptimas para reinsertarse en el medio silvestre.
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La aparición del cocodrilo en una zona concurrida del litoral norte activó un operativo de vigilancia para reducir riesgos entre visitantes y pobladores, y para resguardar al animal durante su captura y traslado. Con los resultados de la evaluación, los especialistas autorizaron su liberación conforme a los protocolos de manejo de fauna silvestre.
Cocodrilo regresó a los manglares de Tumbes
Para el retorno al hábitat, el Serfor seleccionó una zona de manglares y esteros en el departamento de Tumbes, ecosistema asociado a la especie por la confluencia de aguas dulces y salobres. La entidad precisó que el punto elegido fue compatible con la distribución natural del cocodrilo americano y con los criterios técnicos establecidos para su manejo.
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El operativo de liberación se realizó con supervisión de especialistas y con coordinación interinstitucional. El Serfor destacó el apoyo de la Municipalidad Distrital de Los Órganos, la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau del Sernanp, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), operadores turísticos locales representados por David Tours y la asociación Huellitas Libres.
La institución recordó que el cocodrilo de Tumbes está categorizado en el Perú como En Peligro Crítico (CR), condición que exige intervenciones técnicas enfocadas en la seguridad de las personas y en la conservación de una de las especies de fauna silvestre más amenazadas del país.
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El ejemplar mostró condiciones óptimas para su retorno
Antes de autorizar la liberación, especialistas del Serfor realizaron una evaluación integral del ejemplar para determinar su condición de salud y su comportamiento. El animal presentó adecuada condición corporal, ausencia de lesiones externas, articulaciones y reflejos normales, además de un alto nivel de comportamiento silvestre, factores que permitieron aprobar su retorno inmediato al medio natural.
Como parte del protocolo, el cocodrilo recibió hidratación y atención especializada para garantizar su estabilidad antes del traslado. Durante la revisión se verificó el estado de la piel, las extremidades y posibles lesiones asociadas al desplazamiento o a la captura, además de evaluar respuestas a estímulos y reflejos fisiológicos.
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Max Guerra Tume, especialista en fauna silvestre del Serfor en Piura, explicó que la liberación es la primera alternativa cuando un animal conserva sus capacidades naturales y se encuentra en condiciones óptimas de salud. En este caso, añadió, el cocodrilo mostró “un adecuado nivel de agresividad”, propio de un ejemplar silvestre, lo que favoreció su retorno inmediato a su hábitat.
Cocodrilo fue hallado a kilómetros de su hábitat natural
El reptil fue reportado en playas de Los Órganos, lo que generó preocupación entre turistas y residentes. Ante el riesgo de incidentes, especialistas del Serfor activaron un operativo de monitoreo y vigilancia para ubicar al animal, identificar sus zonas de desplazamiento y ejecutar una intervención segura.
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La captura se concretó a las 23:30 del 11 de junio en la playa El Ñuro, cerca del cerro El Encanto, tras varios días de vigilancia coordinada con brigadas locales. Una contención física controlada permitió su traslado para la evaluación correspondiente y, posteriormente, su reubicación en Tumbes.
El Serfor señaló que desplazamientos fuera de áreas habituales pueden asociarse a factores ambientales y a la dinámica natural de la especie. Por ello, reiteró que, ante el avistamiento de fauna silvestre, se debe comunicar a las autoridades competentes, mantener una distancia prudente y evitar cualquier intento de manipulación, persecución, alimentación o agresión.
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