Magaly Medina encara a Janet Barboza por decirle alcahueta: “Yo no llamo amigo a un infiel serial”

Magaly Medina respondió a indirecta de Janet Barboza | Magaly TV La Firme

Magaly Medina respondió a Janet Barboza por haber insinuado que estaba al tanto de la relación amorosa entre Priscila Mateo Guerrero—reportera de ‘Magaly TV La Firme’— y Julián Zucchi, quienes fueron captados besándose en una discoteca limeña. Como se recuerda, la popular ‘Rulitos’ le envió una contundente indirecta y luego la llamó alcahueta por, supuestamente, intentar esconder dicho romance.

“Yo creo que la jefa de esa reportera tiene que haber sabido. Ella aduce que nosotros siempre sabemos lo que hacen los compañeros, entonces yo deduzco que la jefa de esa reportera también sabía lo que hacía en su vida privada. Es que si nos dice a nosotros: ‘Ustedes saben ’, yo deduzco también, con lógica y justicia, que la jefa también sabía, ¿no?”, mencionó Janet Barboza en ‘América Hoy’, este 12 de marzo.

Ya en diálogo con el diario Correo, Janet Barboza volvió a arremeter contra la ‘Urraca’: “A mí parecer la mezquina ya lo sabía. Cuando se trata de su programa, es más que evidente que va a tratar de tapar lo más que pueda, así como ella expone a todos los infieles del Perú, raja de todos los infieles del Perú, pero, digamos que en casa propia no se mira la paja que tienen”.

Janet Barboza cree que Magaly Medina sabía que su repotera estaba en salidas con Julián Zucchi. Instagram/@janetbarbozaa

“Cuando se trata de comentar y rajar del elenco de otros programas, todos son alcahuetas, o son otro, acá ella que no está tocando el tema, pues estaría alcahueteando”, complementó la conductora de ‘América Hoy’.

La respuesta de Magaly Medina

Aunque no hizo mención directa a Janet Barboza, Magaly Medina respondió a las críticas de la conductora de América TV, destacando que en su equipo periodístico no hay una “rompehogares” ni “infieles seriales”. Se especula que sus declaraciones aluden a Melissa Paredes y Christian Domínguez, quienes fueron sorprendidos engañando a sus respectivas parejas.

“Como en todas familias televisivas se cuecen habas, en absolutamente todas, si yo les contara todo lo que he tenido al interior de Magaly TV que resolver. Felizmente, no tengo en mi equipo a un infiel serial, a una infiel serial. No tengo ninguna reportera que se dedique a la prosittución, no tengo a ninguna reportera que se haya metido en un matrimonio ajeno, no tengo a ninguna rompehogares. De ser así, no trabajaría conmigo. Yo no me pondría al costado ni sentarme en la misma mesa de una rompehogares, menos llamaría amigo a un infiel serial. ¡Porque para alcahuetas, otras!”, expresó. en ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina respondió a las críticas de Janet Barboza. Instagram/@magalymedinav

Magaly Medina saca cara por su reportera

En diálogo con Infobae Perú, Magaly Medina señaló que, aunque no le agrada que sus trabajadores se involucren sentimentalmente con figuras de la farándula, no puede prohibir que este tipo de situaciones pasen. Además, destacó que Julián Zucchi era un hombre soltero y libre de compromisos cuando se lo captó en una situación comprometedora con su reportera.

“Será ella y él quienes den explicaciones. La vida personal de mis reporteros no me pertenece. No soy la cuidadora de mis reporteras. Tampoco tengo en el equipo a un infiel serial a quien alcahueteo. No me agrada la idea de que mis reporteros se vinculen con sus entrevistados, pero tampoco lo puedo evitar. Los dos son solteros y es cuestión de ellos”, acotó la comunicadora a este medio.