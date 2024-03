Pamela López y Christian Cueva se habrían reconciliado: fueron captados en aparente escena de besos

Pamela López y Christian Cueva son captados juntos en situación comprometedora | Amor y Fuego. Willax TV

¿Le dio una segunda oportunidad? Este lunes 11 de marzo, el programa ‘Amor y Fuego’ remeció la farándula nacional al difundir—como parte de su avance promocional—imágenes de Christian Cueva y Pamela López, quienes fueron captados en una situación comprometedora al interior de una camioneta. De confirmarse que se llegaron a besar, se demostraría que la pareja se reconcilió tras el escándalo de infidelidad.

Desde que Pamela Franco confesó abiertamente que fue la amante de Christian Cueva en 2018, el futbolista no ha cesado en sus intentos de disculparse con la madre de sus hijos. En primer lugar, emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde destacó que la cantante de cumbia fue simplemente un “error” y que el verdadero amor de su vida es Pamela López.

“Quiero pedir públicamente perdón a mi esposa, Pamela López, y a mis hijos. Lamento profundamente el dolor que estos hechos del pasado hoy les causan, y mi única intención es intentar aliviarlo y mitigarlo (...) No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada y perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor”, expresó en la misiva.

Pamela López abandonó su proceso de divorcio con Christian Cueva pese a infidelidades.

Posteriormente, en un segundo comunicado emitido poco después de que Pamela López partiera en un viaje al extranjero, deteniendo temporalmente los trámites de divorcio, Christian Cueva volvió a expresar sus disculpas una vez más.

“Perdón por todo eso y todas las cosas que cometí y te herí. Sé que algún día me perdonarás porque tu corazón siempre fue protegido por el señor. Siempre fuiste más valiente que yo, hoy la vida me golpea pero merecido lo tengo. Tú no mataste a nadie con lo que revelaste, sé que estuviste en un momento vulnerable, pero tú tuviste razón de todo. Eres una magnífica amiga, hija... pero sobre todo, una mujer y madre maravillosa”, expresó arrepentido.

Christian Cueva le dedicó un extenso mensaje a Pamela López. (Foto: Captura de IG)

¿Pamela López perdonó a Christian Cueva?

Todo parece indicar que Pamela López decidió reconciliarse con Christian Cueva, pese a las infidelidades del futbolista. Este lunes 11 de marzo, a partir de la 1:50 p.m., el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre emitirá imágenes de la pareja en el interior de una camioneta blindada. Aparentemente, fueron captados en una escena de besos.

Cabe resaltar que ‘Peluchín’ ha expresado en múltiples ocasiones su convicción de que Pamela López no se divorciará de Christian Cueva. “¿Realmente crees que Pamela López va a dejar a Christian Cueva? Nunca va dejar a la gallina de los huevos de oro”, se le escucha decir al presentador en el avance.

Pamela López habría perdonado a Christian Cueva. Captura/Willax TV

Brunella Horna convencida de la reconcilición

La conductora de ‘América Hoy’, quien ha estado en comunicación constante con Pamela López, aseguró que respeta la decisión de la influencer, quien se ha ido del Perú en medio del escándalo de infidelidad. “Definitivamente, haberse enterado de todo esto y que haya sido público afecta el tema emocional, la familia. Sé que se está dando su tiempo, se ha alejado del Perú para estar con sus amigas, reconstruirse a sí misma”, indicó.

Al ser consultada sobre si cree que, después de estas disculpas públicas del futbolista, Pamela López reconsiderará el divorcio y le brindará otra oportunidad a Christian Cueva, Brunella Horna respondió con pesar:

“Por lo que tengo entendido no (se han reconciliado), pero nadie sabe qué puede pasar. Al final es una decisión que ellos van a tomar. Yo pienso que sí se va a dar, pero no me gustaría. Bueno, el tiempo lo dirá”.