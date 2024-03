Sergio Leal lanzó pomposo calificativo para Martín Cauteruccio y presagió su éxito en Sporting Cristal

Exdelantero uruguayo destacó los 17 tantos de su compatriota en el club con el que salió campeón en 2005. (Mano a Mano)

El rendimiento estelar del delantero de Sporting Cristal, Martín Cauteruccio, desde su llegada al fútbol peruano viene siendo noticia semana a semana. El ariete uruguayo naturalizado argentino es el máximo goleador en el mundo en lo que va del 2024 con 17 goles en ocho partidos. Su rendimiento no solo ha sido destacado por compañeros, rivales o periodistas, sino que también viejas glorias del club han alabado su irrupción en el elenco ‘celeste’.

Uno de ellos es su compatriota Sergio Leal, quien también supo brillar en la escuadra rimense entre 2005 y 2006, conquistando un título nacional con los ‘bajopontinos’, siendo pieza clave en dicha campaña.

En noviembre del 2023, Leal González fue invitado a la despedida de Carlos Lobatón y su visita al Perú se estiró por algunas semanas. En ese lapso de tiempo tuvo contacto con Jorge Soto, actual integrante del comando técnico del DT brasileño Enderson Moreira, quien le comentó que se encontraban en búsqueda de un ariete para el plantel.

El ‘charrúa’ contó que durante su estancia en el territorio incaico no se concretó el fichaje, pero que ni bien retornó a España, nación en la que radica, se enteró de que Martín Cauteruccio era el elegido para liderar el ataque ‘bajopontino’ y su primera reacción fue premonitoria, ya que aseguró que el ex Independiente de Avellaneda iba a destacar en la liga peruana.

“Yo estuve 20 días en Lima y me comentaban que buscaban un ‘9′. Había estado comiendo con el ‘Camello’ Jorge Soto, con el ‘Mudo’ Rodríguez, el ‘Oso’ Miguel Villalta y un montón de chicos que estuvimos en un reencuentro muy bonito. El ‘Camello’ Soto me decía que les faltaba un delantero y hablábamos de fútbol. Ni bien llego a España, me entero de que iba Cauteruccio, que no lo conozco personalmente, pero sí como jugador, y te lo juro que dije ‘este chico en Perú la rompe’. Es un goleador nato y ahora lleva más goles que partidos”, mencionó en entrevista con el programa Mano a Mano.

Seguidamente, Leal fue consultado sobre las principales virtudes que ve en Cauteruccio Rodríguez. El exdeportista de 41 años no escatimó en halagos hacia su coterráneo, sobre quien no solo destacó su capacidad para anotar, sino el juego que despliega cuando sale del área.

“Es una bestia. A él le fue muy bien en Argentina, es un jugador bien de área, goleador. Además de que sabe jugar al fútbol, no es de esos ‘9′ antiguos que iban mucho al choque, este es muy completo como jugador”, indicó en el citado espacio de YouTube.

Sergio Leal, campeón con Sporting Cristal en 2005, elogió rendimiento Martín Cauteruccio - Crédito: difusión

Martín Cauteruccio buscará retomar la senda goleadora

Después de siete encuentros consecutivos marcando un total de 17 anotaciones, 13 por Liga 1 y los cuatro restantes por fase previa de Copa Libertadores, por primera vez en 2024 una defensa supo contrarrestar su poderío ofensivo. En la sexta jornada del Torneo Apertura no le pudo convertir a Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo. Previamente, le había marcado cuatro veces a Always Ready, tres a ADT de Tarma, Los Chankas y Mannucci, además de dobletes a Sport Boys y Cienciano.

En la séptima fecha, Sporting Cristal visitará a Alianza Lima en el Estadio Nacional y el veterano atacante buscará incrementar sus cifras. El juego está pactado para el sábado 9 de marzo desde las 20:00 horas.