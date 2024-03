Mávila Huertas aclara ampay de Magaly Medina con exesposo de Mónica Delta: “No era mi departamento y él ya estaba separado”

Mávila Huertas ofreció una reveladora entrevista a Magaly Medina, donde mostró un lado de su vida que el público desconoce. Un equipo de ‘Magaly TV La Firme’ la acompañó un día completo para conocer las actividades que realiza muy aparte de conducir el noticiero ‘Ocurre algo’ por ATV.

En dicha nota, la conductora de noticias comentó que, en su momento, protagonizó dos ampays de Magaly Medina; el primero fue cuando fue vista ingresando a un departamento con el productor Roberto Reátegui, quien luego se convirtió en su esposo.

Sin embargo, en ese momento se comentó mucho porque el productor de América TV Noticias todavía estaba casado con la periodista Mónica Delta.

“El urraco que nos ampayó, dijo ahí va Mávila con Roberto Reátegui que, en efecto, estaba todavía casado con Mónica Delta, y dice van al departamento de Mávila. No era mi departamento, era de Roberto, con esa información hubiera quedado claro que Roberto ya estaba separado de Mónica”, aclaró.

La periodista reveló, en una entrevista, que Roberto fue su primer amor y que iniciaron su relación en 1999 para luego de 10 años de sólido romance, decidieron casarse en un matrimonio civil que se realizó en uno de los salones de la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, en 2013 anunciaron su separación y le pusieron punto final a su casamiento. A través de un comunicado, comentaron que ellos se guardaban las causas del divorcio.

“Las razones de esta decisión corresponden únicamente a la pareja, por lo que agradecemos el respeto a su privacidad. Después de la publicación de esta carta, Mávila Huertas y Roberto Reátegui no brindarán ni harán comentarios que involucren su vida personal”, informaba la misiva.

A pesar de que Mávila Huertas congeló sus óvulos para programar su maternidad cuando estuvo con Roberto, ahora a sus 52 años reveló a la reportera de Magaly Medina que ser madre ya no se encuentra en sus planes.

Mávila Huertas se casó con Roberto Reátegui en el 2009 y luego de cuatro años se separaron. Facebook.

Mávila Huerta se escondió en la maletera del carro de Federico Salazar

Al mismo estilo de Yahaira Plasencia, Mavila Huertas también tuvo que recurrir a esconderse en una maletera de un auto para escaparse del asedio de la prensa peruana, luego de que fue captada con Roberto Reátegui.

La comunicadora era conductora de ‘Buenos Días Perú’ y la prensa la estaba esperando para saber los detalles de este romance, sin embargo, ella no quería responder a esas preguntas y Federico Salazar le propuso esconderse en la maletera de su camioneta.

“Todos los periodistas de espectáculos me esperaban en la puerta de Panamericana TV y Federico Salazar me dijo: ‘entra a la maletera de mi carro para que no vean como vas a salir. Federico sale manejando y yo en la maletera, en la avenida Javier Prado me dice ¿dónde te dejo? y le dije, ni se te ocurre parar”, contó.

Los otros amores de Mávila Huertas

La bella conductora fue captada por segunda vez por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ en compañía del exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, en un parque en plena época de pandemia en el 2020.

Lo cuestionable fue que ambos estaban sin mascarillas, y en ese entonces era obligatorio. Mantuvieron una relación de tres años y se lucían muy enamorados en redes sociales. Actualmente, está soltera y vive en su departamento de San Isidro con sus dos mascotas.