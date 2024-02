Bryan Reyna confesó advertencia a Luis Advíncula previo al Boca vs Belgrano y la charla con Jorge Fossati

El habitual convocado a la selección peruana contó que el entrenador de la 'blanquirroja' se mostró preocupado por su estado físico tras partido contra Sarmiento. (Liga 1 Max)

El pasado lunes 19 de febrero, Bryan Reyna anotó su primer gol como futbolista de Belgrano en la goleada por 4-1 sobre a Sarmiento de Junín por la sexta jornada de la Copa de la Liga 2024 en Argentina. El ‘pirata’ rompió la mala racha de diez partidos consecutivos sin ganar.

El atacante peruano se consolidó en el equipo titular en la ‘B’ y con sus actuaciones se ha empezado a ganar el afecto de los aficionados, quienes incluso le otorgaron un nuevo apodo.

Su buen presente ha generado particular interés en el nuevo entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, quien se comunicó con el ‘Diablo’ tras su estreno goleador con el conjunto cordobés. Esto debido a que el deportista abandonó el campo en su último partido con alguna dolencia que no son de gravedad. Cabe recordar que la ‘blanquirroja’ sostendrá dos amistosos el próximo marzo frente a República Dominicana y Nicaragua y el ex Alianza Lima sería convocado.

“Me comuniqué con el profesor hoy (martes 20 de febrero) y todo bien. Preguntó porque salí un poco golpeado. Me comuniqué con los médicos de la selección. Me preguntó cómo estaba”, declaró en conversación con Liga 1 Max.

El extremo peruano anotó un tanto de '9' para el elenco 'pirata' ante el cuadro 'verde'. (Video: TNT Sports)

La advertencia a Luis Advíncula

El próximo domingo 3 de marzo, Belgrano enfrentará a Boca Juniors en La Bombonera y Reyna Casaverde chocará con su compatriota Luis Advíncula. Si bien reconoció que no han conversado desde su arribo a Argentina, dio a conocer la divertida advertencia que le hizo al ‘Rayo’ .

“No, todavía. Me mandó un mensaje cuando fiché por Belgrano y lo único que le dije fue que cuando nos enfrentemos no me agarre a ‘tabazos’”, manifestó entre risas.

El próximo 3 de marzo, Belgrano y Boca Juniors se enfrentarán por la Copa de la Liga Argentina y el 'Diablo' contó qué le dijo a su compatriota previo al partido. (Liga 1 Play)

El reencuentro con Mauricio Larriera

Bryan Reyna tuvo su primera aparición en el balompié ‘gaucho’ enfrentando a Newell’s Old Boys, que actualmente es dirigido por un conocido suyo: el uruguayo Mauricio Larriera, que lo entrenó en el segundo semestre del 2023 en Alianza Lima. El exjugador de Academia Cantolao tuvo un escueto comentario al respecto y remarcó la poca simpatía que siente por el DT.

“Justamente ese fue mi debut, frente a Larriera (Newell’s). Cómo es el fútbol, ¿no? Creo que cada jugador ha pasado por eso, que no se ha llevado bien con un técnico, pero nada. Siempre le deseo lo mejor. Al final esto es un trabajo, a veces va bien y a veces mal, pero al final todos nos volvemos a encontrar. Aunque no sé si con Larriera me vuelva a encontrar”.

Su nueva posición en Belgrano

Bryan Reyna ha jugado la mayoría de su carrera como extremo por cualquiera de las dos bandas e incluso en Belgrano arrancó dos partidos en dicha posición. No obstante, en la última presentación con Sarmiento, el entrenador Guillermo Farré lo colocó como segundo delantero y el atacante se mostró satisfecho con su actuación.

“En mi carrera he jugado más de extremo, pero de mediapunta no me disgusta y el ‘profe’, lo que más necesitaba en estos partidos, porque expulsaron a un delantero, era un enganche. Creo que he estado bien, picando a los espacios me fue bien”.

Recordó su frustrado pase a Gremio de Brasil

Bryan Reyna recordó su frustrado pase a Gremio de Brasil, debido a que Alianza Lima rechazó una millonaria oferta del histórico equipo brasileño.

“Yo estaba muy emocionado por ir a Brasil. Me salió esa propuesta, pero por cosas de la vida no pude irme. Como lo dije, lo que más quería era irme fuera, pero eso no quita que en su momento fui feliz en Alianza Lima, pero uno como jugador siempre quiere crecer y a quien no le va a emocionar que le llegue una propuesta de Brasil o Argentina. Gracias a Dios pude salir y no voy a desaprovechar esta oportunidad”.

Finalmente, el futbolista explicó que usará su paso por Belgrano como un trampolín para llegar al ‘viejo continente’, donde militó entre 2017 y 2020. “La mejor oferta que tuve fue de Argentina y eso me va a ayudar a repotenciarme. Quiero dar el salto, quiero seguir creciendo como futbolista, de aquí irme a Europa”.