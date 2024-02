La reacción de Bryan Reyna al enterarse de su nuevo apodo en Argentina en plena entrevista tras su primer gol con Belgrano

La reacción de Bryan Reyna al enterarse de su nuevo apodo en Argentina en plena entrevista tras anotar su primer gol con Belgrano.

Bryan Reyna fue protagonista en la goleada (4-1) de Belgrano ante Sarmiento por la fecha 6 de la Copa de la Liga Argentina. El futbolista peruano hizo su debut goleador con el ‘Pirata’ en su casa, el estadio Julio César Villagra, y toda su gente.

Su primer gol en el fútbol ‘gaucho’ llegó a los 40 minutos cuando su equipo iba arriba en el marcador por una diferencia de dos tantos. El exjugador de Alianza Lima se encontró con un rebote dentro del área y el arco sin portero para definir a placer y hacer estallar a toda la barra.

De esta manera, el equipo del ‘incaico’ terminó ganándole al ‘verde’, sumó su primer triunfo y se alejó de las últimas posiciones del Grupo B del certamen local. Actualmente, se ubica en la casilla 11 con 5 puntos, por delante de Central Córdoba y Tigre.

El extremo peruano anotó un tanto de '9' para el elenco 'pirata' ante el cuadro 'verde'. (Video: TNT Sports)

El nuevo apodo de Bryan Reyna en Argentina

A raíz de sus buenas presentaciones con Belgrano, le han colocado un nuevo apodo en Argentina. Así se lo hizo saber un periodista de ESPN en plena entrevista post victoria ante Sarmiento, causando la sorpresa del extremo peruano. Su reacción se hizo viral en redes.

“¿Diablo es tu apodo?”, preguntó el reportero argentino. “¿Ah?”, contestó Reyna inclinando la cabeza como si no entendiera. “¿Diablo es tu apodo?”, volvió a consultar el ‘gaucho’. “No, en Perú me decían el picante, aquí no sé como me dicen, pero diablo no”, aseguró el futbolista.

La reacción de Bryan Reyna al enterarse de su nuevo apodo en Argentina. (ESPN)

Las declaraciones de Bryan Reyna tras su primer gol con Belgrano

El futbolista peruano se mostró muy contento por ser ovacionado en el estadio de Belgrano luego de ser sustituido a los 60 minutos de juego por Facundo Lencioni. “Esto es muy importante para mi carrera, vine a luchar, sobresalir y más que todo ayudar al equipo”.

Reyna, posteriormente en diálogo con ESPN, se refirió a la adaptación a la Liga de Argentina. “Poco a poco voy agarrando ritmo, me voy acostumbrado, sabemos que el peruano es diferente, eso me va a ayudar a mí, el fútbol argentino es muy exigente y físico”.

En seguida, respondió en qué posición le gusta desempeñarse tras alinear por primera vez como delantero. “De los dos, más controlado lo tengo de extremo, pero el técnico me da indicaciones de como salir y jugar de espaldas, me da jugar como segunda punta porque soy un jugador rápido”.

Bryan, por último, opinó del clásico con Talleres en la siguiente fecha. “Cuando estaba en Perú me hablaban de eso, que es bastante bonito, justo estaba hablando ahí, me dijeron que es diferente, prenden bengalas, no sé qué cosas van a hacer, pero es diferente. Voy a prepararme de lo mejor para darle una alegría a este gente que nos apoya de inicio a fin”.

Bryan Reyna celebrando su primer gol con Belgrano ante Sarmiento.

Los números de Bryan Reyna en el fútbol argentino

Luego de su traspaso fallido a Gremio de Brasil, Bryan Reyna se quedó con la espina de volver al extranjero. Fue así como apareció una oferta de Belgrano, que en primera instancia fue rechazado por su compatriota Joao Grimaldo, a inicios de la presente temporada.

El exCantolao participó de la ‘Noche Blanquiazul’ para después partir con destino a Argentina. Rápidamente se puso a disposición de Guillermo Farré y totaliza cinco partidos disputados, en los cuales anotó un gol y dio una asistencia ante Atlético Mitre de la Copa Argentina.

Próximo partido de Bryan Reyna

Belgrano afrontará un compromiso importante por la séptima fecha de la Copa de la Liga Argentina. Y es que jugará el clásico de Córdoba con Talleres el sábado 24 de febrero a las 20:00 horas en el estadio Julio César Villagra. Su rival de turno viene de caer 2-1 ante Barracas Central.