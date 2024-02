¿Es posible contraer la ameba ‘come cerebros’ en la playa artificial Wiracocha, inaugurada por Rafael López Aliaga?

Playa artificial inaugurada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en el Club Metropolitano Wiracocha.

A espaldas de la calificación otorgada por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), el Servicio de Parques (Serpar) de Lima ratificó que la playa artificial del Club Metropolitano Wiracocha se encuentra en “óptimas condiciones y cumple con todas las normas para recibir a los bañistas”. Sin embargo, la entidad del Ministerio de Salud advirtió, en una segunda inspección, que dicha piscina pasó de no cumplir con uno a ninguno de los requisitos de salubridad, lo que deviene en un grave peligro para sus bañistas.

De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), esta situación facilita la transmisión de distintas enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias, de piel, oído, ojos y otras. No obstante, también se pueden contraer algunas mortales como la desarrollada por la denominada ameba ‘come cerebros’, presente en aguas contaminadas.

En la víspera, se conoció el caso de un adolescente de 17 años que, desde aproximadamente nueve meses, vive con este parásito. A la gravedad del diagnóstico se le suma la falta de medicamentos. “El tratamiento de mi hijo es como mínimo un año y mi hijo está llevando cinco meses, pero a fines de diciembre me dan la mala noticia de que ya no hay medicamento y lo sentencian a mi hijo nuevamente”, señaló la angustiada madre en Exitosa.

“Nosotros como padres, como cualquiera lo haría, hemos hecho lo posible. Hemos vendido nuestras cosas, nos hemos endeudado, estamos haciendo actividades y hemos conseguido comprar una cajita, pero esa cajita le dura un mes nada más. [...] No hay, no existe (el medicamento) en ningún lado de Sudamérica, solamente hay en Estados Unidos, en Alemania y cuesta US$ 20 mil dólares solo una cajita que le dura un mes”, manifestó.

¿Es posible contraer la ameba ‘come cerebros’ en la playa artificial Wiracocha?

Debido a que, de acuerdo con el portal “Verano Saludable” de la Digesa, la playa artificial no superó los estándares de Calidad Microbiológica, Equipamiento e Instalaciones, Calidad de Limpieza y Ordenamiento Documentario, sí es posible contraer dicho parásito en esta playa artificial, pues no se tiene una limpieza correcta.

Una fuente del Ministerio de Salud mencionó a Infobae Perú que, en el pasado, se reportó un caso en una piscina que tenía buena calidad de agua, pero un mal control de limpieza; por lo que, en este caso, la probabilidad es aún mayor.

El proceso para que una playa o piscina reciban el reconocimiento de “Playa Saludable” involucra una serie de evaluaciones y procedimientos específicos. Entre estos se encuentran el monitoreo de la calidad microbiológica del agua a través de la recolección y análisis de muestras por parte de la Digesa, los cuales no fueron superados por el parque zonal.

Reporte de la última inspección del complejo del parque zonal Wiracocha. | Verano Saludable

¿Qué es la ameba ‘come cerebro’?

La ameba come cerebros, conocida científicamente como Naegleria fowleri, representa un riesgo mortal para la salud humana. Este organismo unicelular se encuentra principalmente en aguas estancadas y contaminadas, tales como piscinas, lagunas, ríos y aguas termales. Tiene la capacidad de ingresar al organismo a través de la nariz, alojándose en el cerebro y provocando consecuencias severas, incluyendo la muerte.

Según especialistas, entre ellos el neurólogo José Enrique Cruz Vílchez, exdecano del Colegio de Médicos de Piura, la Naegleria fowleri resulta ser altamente letal. En base a una entrevista anterior proporcionada a Cutivalú, el médico reveló que solamente alrededor del 4% de quienes son infectados por este parásito logran sobrevivir. Además, aquellos que se recuperan, frecuentemente padecen de complicaciones de gravedad moderada. Su mortalidad es mayor en los pequeños y personas vulnerables dado que tienen un sistema inmunológico más débil, por lo que tienen menor capacidad para combatir infecciones.