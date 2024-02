¿Quién es el ‘Monito’ Ruiz, el amigo de Christian Cueva que hizo transferencias de dinero a Pamela Franco?

Pamela López le pide explicación a Pamela Franco por dinero que le envió Christian Cueva. (Captura: Magaly TV La Firme)

El escándalo envuelve nuevamente a la esfera de la farándula y el deporte en Perú, luego de que Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, acusara a Pamela Franco de intervenir en su matrimonio y ser la receptora de transferencias monetarias de parte del popular ‘Cuevita’ Esta controversia se suma al alboroto previo causado por un ampay protagonizado por Christian Domínguez siendo infiel a Franco, quien terminó la relación por la infidelidad.

De acuerdo con lo revelado en una entrevista con Magaly Medina, López descubrió en el teléfono móvil de su esposo registros de comunicaciones no usuales con Pamela Franco y una amiga cercana de esta, Vanessa Pumarica, así como transferencias bancarias dirigidas a la cantante de cumbia.

Los voucher incluyen envíos de dinero por montos de 300 y 240 soles a un individuo denominado ‘Monito’ Ruiz, quien a su vez realizó un depósito de 280 soles a Franco. Por este y otros motivos, López confrontó a Franco mediante una llamada, para preguntarle por su presunta relación amorosa con Cueva y el motivo detrás de las transferencias de dinero a lo que Franco respondió sin dar explicaciones claras, instando a López a hablar directamente con su marido.

Pamela Franco y las transferencias de dinero que le hizo Christian Cueva mediante su amigo el 'Monito' Ruiz | Magaly TV La Firme.

“Te he hecho una pregunta puntual, ¿de donde conoces a mi esposo? (…) ¿Cómo me voy a tranquilizar si acabo de encontrar transferencias a tu nombre? 280 míseros soles”, fue el reclamo de la esposa del popular ‘Aladino’. “Ni se la verdad, imagínate esa cantidad encima. Escúchame yo no entiendo. La verdad habla tú con él”, fue la respuesta de Franco.

¿Quién es el ‘Monito’ Ruiz?

El ‘Mono’ o ‘Monito’ Ruiz es el apodo de un exfutbolista, cuyo verdadero nombre es Carlos Ruiz. Fue un jugador que destacó en la Copa Perú, aunque nunca pudo conseguir el título con ninguno de sus equipos. Ahora es empresario y tiene un restaurante en Trujillo, ‘El Rincón Del Monito Ruiz’.

¿Quién es el 'Monito' Ruiz, el amigo de Christian Cueva?

En una entrevista con el canal Zona Deportiva, el ‘Monito’ habló de su amistad con Cueva, indicó que fue el que más lo motivó a seguir jugando fútbol. “Desmotivado de terminar mi carrera, él me comienza a aconsejar, me dijo ‘tú juegas bien’, por él es que puedo seguir jugando. Por intermedio de Christian conocí a mucha gente”; comentó.

La amistad trascendió los años, incluso el ‘Monito’ fue uno de los invitados a la exclusiva boda de ‘Aladino’ con Pamela López, realizada el 21 de diciembre de 2019 en Trujillo. Sin embargo, su lealtad a Cueva lo habría llevado a cumplir órdenes donde Pamela Franco estuvo implicada, según los chats que mostró la aún esposa del exintegrante de la Selección Peruana.

El 'Monito' Ruiz ayudó a Christian Cueva a mandarle dinero a Pamela Franco. | Magaly TV La Firme.

“¿Cómo es hecha esa transferencia? Christian Cueva le transfiere a su yunta (amigo), porque todos estos jugadorazos tienen chupes que le ayudan a tapar sus cosas. Él le transfiere primero a su pata, a su ‘chupe’, el monito Ruiz. Le hace dos transferencias, de S/ 300 y S/ 240 y le dice a ‘manda’. O sea Cueva le manda a su ‘chupe’ a mandarle plata a Pamela Franco. Le mandó 280 soles y le manda a Cueva el voucher de que ya cumplió con lo que le había encargado”, comentó Magaly Medina en la edición del 5 de febrero de su programa ‘Magaly TV La Firme’.

Según las capturas de pantalla de las transferencias realizadas vía el Banco de Crédito, estas se registraron el pasado 31 de enero de 2024, luego que Franco anunciara que se separó de Christian Domínguez por sus constantes infidelidades. Cabe indicar que la cumbiambera siempre negó ser amiga de Cueva.

“Yo pegunto, si tú no lo conoces, no tienes nada que ver con él, ¿por qué le recibes un transferencia? Eso es lo que le pregunta (la esposa) y no sabe contestar nada. Ese es el monto enviado, allí está el nombre: Franco Viera Pamela (...) Como dice ella, 280 míseros soles, por qué le recibe plata a un hombre que no conoces, que nunca has visto...”, cuestionó Magaly Medina.