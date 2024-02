‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa del 5 de febrero

¿Qué pasó en la última edición de Magaly TV La Firme?

Patricio Suárez Vértiz se refiere al homenaje a su hermano. Ni él, ni Arturo Pomar, ni Christian Meier fueron invitados a este show, pese a ser el inicio de su carrera musical. “Es un señor misterioso. No estuvo en el velorio de mi hermano. Una persona tan allegada a él, o lo que sea, no estuvo. No le dio el pésame a mi madre, no le dio el pésame a la mamá del artista. Eso creo que dice todo”, expresó el artista.