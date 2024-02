Pamela López enfrenta a Pamela Franco en una llamada al ver su número en el celular de Christian Cueva: “Dime, ¿de dónde lo conoces?”

Pamela López confronta a Pamela Franco al ver su número en celular de Christian Cueva: “Dime de dónde lo conoces”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ el 5 de febrero, la presentadora Magaly Medina hizo una nueva y sorprendente revelación sobre la supuesta relación entre Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva, según lo revelado por Pamela López, la aún esposa del deportista.

Para ello, la señora López contactó a la figura de ATV para concederle una entrevista exclusiva, donde abordó su reciente anunciada separación con el popular ‘Aladino’ y presentar evidencia de que el futbolista se comunicaba con la expareja de Christian Domínguez. Una de las pruebas presentadas fue una conversación entre Pamela y la expareja del cumbiambero. En este audio, se puede escuchar a Pamela López confrontar a Pamela Franco después de ver su número en el teléfono de Christian Cueva.

“Hola Pamela te saluda la esposa de Christian, mucho gusto Pamela López, quiero saber por favor que me indiques de donde conoces a mi esposo y porque razón te hace transferencia de 280 soles a ti y a tu amiga Vanessa porque hicieron llamada grupal, necesito información de tu propia boca”, fue la primera consulta que le hace la señora Pamela a la cantante de cumbia.

Según Magaly Medina, las pruebas de López fueron obtenidas después de que Cueva regresara de una reunión con algunas copas de más. En ese momento, tomó su celular y vio la conversación grupal que Franco había tenido con su amiga y su esposo. La madre de familia se indignó y decidió confrontarla. Sin embargo, la cumbiambera negó conocerlo, incluso cuando la señora López la amenazó con revelar la información a la prensa, ella lo negó igualmente.

“No tengo nada que ver con él (...) Mira como yo estoy ahorita la verdad en una posición (...) Yo no tengo absolutamente nada con él y te lo digo por mi hija yo no tengo nada que ver con él”, fue la respuesta de Franco, y hasta juró por su hija; fruto de exrelación con Christian Domínguez, que tenga algo con fubolista.

Ante ello, la reacción de López fue de furia, instándola a que no involucre a su primogénita en asuntos de índole personal. “No metas a tu hija, por favor”. No obstante, la cumbiambera volvió a negar al seleccionado nacional y afirmó no conocerlo, pero que mejor le pregunte a su amiga, Vanessa Pumarica. “No, no, no es que no tengo nada que ver con él (...), llámala a Vanessa y pregúntale a Vanessa”, mencionó la expareja de Christian Domínguez.

“De dónde conoces a mi esposo y por qué razón te hace transferencia de 280 soles a ti y a tu amiga Vanessa. Antes de hacer un escándalo mediático, dime... te hago una pregunta. Respeta si es un hombre casado, tiene cuatro hijos”, se le escucha decir a Pamela López.

Pamela López termina su matrimonio con Christian Cueva

Hace poco, Pamela López, esposa de Christian Cueva, sorprendió al anunciar en su cuenta de Instagram su separación del futbolista. Explicó que, aunque es un asunto privado, debido a la naturaleza pública de su esposo, decidió compartirlo. Mencionó que su decisión se debe a una serie de eventos lamentables, algunos de los cuales involucran a una persona del medio artístico de la cumbia. López afirmó que planea presentar pruebas en el futuro para respaldar su decisión.

“Este es un asunto de mi ámbito privado, pero por ser aún esposa de una persona pública, quiere hacer de conocimiento que tras una serie de sucesos lamentables, que en su momento mostraré con pruebas y que involucra a una persona del medio artístico (cumbia), tomé la decisión de terminar mi relación sentimental de más de 12 años con el señor Christian Cueva Bravo”, indicó Pamela en IG.

“A partir de hoy me desvinculo totalmente de los acontecimientos que en adelante puedan suscitar con él. Pido respeto y empatía conmigo y mis menores hijos. Dios los bendiga”, agregó.