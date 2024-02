Lizbeth Cueva pide a Ethel Pozo y Janet Barboza no victimizar a Christian Domínguez: “Si hacen eso, no va a mejorar”

Lizbeth Cueva pide a Ethel Pozo y Janet Barboza que no victimicen a Christian Domínguez: “Si hacen eso, no va a mejorar”. América TV.

Durante la entrevista que dio a ‘América Hoy’, Christian Domínguez confesó que ya está llevando terapia psicológica luego de ser descubierto públicamente, siéndole infiel en dos oportunidades a su pareja Pamela Franco.

Sus compañeras Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes lo entrevistaron para saber los detalles de sus actos de deslealtad, indicaron que el cantante estaría padeciendo de una especie de adicción al sexo. Sin embargo, Christian Domínguez lo negó, pero aseguró que esta está acudiendo a las terapias psicológicas para poder identificar el problema que tiene.

“No, no lo he pensado, por ahí no va (adicción al sexo o romance). Estoy en manos de psicólogo. Estoy tratando de curar e identificar, vengo de una familia funcional, con amor, sin agresiones, sin infidelidades, con padres maravillosos. Tengo que saber qué rollo tengo para reconocer el error”, agregó.

Asimismo, luego de la entrevista y detrás de cámaras contó que los especialistas en psicología le han señalado que estaría atravesando por un cuadro de depresión.

“Mi primer informe sale que soy depresivo. Por más fuerte que sea, no tengo hambre, no duermo bien, duermo poco. Me da ansiedad, me duele el cuerpo, la cabeza, no quiero salir. Quizás pueda ir a entrenar o hacer alguna labor, como cantar, pero eso no significa que no esté depresivo”, expresó el cantante.

Christian Domínguez revela sufrir depresión tras ampay | América Hoy. América TV

Lizbeth Cueva pide que no victimicen a Christian Domínguez

En la edición de martes 6 de febrero, Ethel Pozo y Janet Barboza nuevamente comentaron que Christian Domínguez estaría sufriendo una enfermedad mental que aún no ha sido identificada; sin embargo, la psicóloga Lizbeth Cueva señaló que seguir diciendo que está enfermo es victimizarlo y justificar sus actos de infidelidad.

Agregó que una persona infiel no va a cambiar de la noche a la mañana, sino que toma un tiempo bastante largo y que solamente dependerá si la persona lo desea y lo quiere.

“Una persona que tiene el comportamiento infiel obviamente no va a cambiar solo o sola, va a poder transformarse si se pone en manos de especialista y lleva terapia permanentemente a largo plazo. Una persona infiel no va a cambiar por ti o por tus hijos, no”, dijo.

Al respecto, Ethel Pozo comentó que Christian Domínguez estaría pasando por una adicción, así como lo padece un drogadicto y alcohólico, quienes necesitan de llevar terapia de por vida para poder controlar su padecimiento.

Ante ello, la doctora Cueva comentó que no se puede asegurar con ligereza que el cumbiambero padezca de una enfermedad, ya que esta requiere de una medicación y tendría que pasar por una exhausta evaluación.

“Entiendo que el tema de la adicción hay que evaluarlo y llegar a esa conclusión es otra cosa. Una adicción como cualquier enfermedad requiere de una medicación”, dijo la especialista.

Janet Barboza intervino y pudo comprender lo que comentó la especialista en psicología y señaló que aseverar una enfermedad del cantante es quitarle importancia a los actos que cometió. “Señalar que Christian está enfermo es quitar peso a los actos que cometió”.

Lizbeth Cueva no quiso andar con rodeos y de frente les pidió que ya no sigan reconociendo en Domínguez como una persona enferma, pues lo victimizan y claramente otras personas son las afectadas realmente.

“Decir que tiene una enfermedad es seguir victimizándolo, y si siguen así no va a mejorar”, explicó.

Por su lado, la hija de Gisela Valcárcel comentó que tiene claro que aquí la principal víctima es Pamela Franco. “Quedó claro que él no es la víctima de nada porque aquí la víctima es Pamela Franco”, manifestó.

Finalmente, la doctora explicó que si el líder de la Gran Orquesta Internacional quiere cambiar realmente necesitará de mucha voluntad y de varios años de terapia.

“No son cinco terapias, es a largo plazo. Estamos hablando de mínimo dos años de terapia constante porque hay que hacer una transformación de conceptos y creencias que lo constituyó a lo largo de su vida y eso toma tiempo, no es un día para otro”, detalló.