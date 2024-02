Más de 23.000 fonavistas no se han acercado a cobrar sus aportes: S/53 millones a la espera en Banco de la Nación

En este momento, solo se está pagando a fonavistas de lista 20 y aquellos excluidos que nunca recibieron ni un sol. Foto: composición Infobae/Andina

El pasado 21 de diciembre inició el proceso de devolución de aportes a los exafiliados del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Los beneficiarios fueron alrededor de 64 mil adultos mayores que integran la lista número 20. Según pudo conocer Infobae Perú, a la fecha, más de 23 mil personas no han cobrado su retribución económica en el Banco de la Nación.

Para esta lista, la Comisión Ad Hoc del Fonavi destinó un importe de S/164 millones 350.000. De acuerdo a los datos alcanzados por este medio, el número de personas que han cobrado sus importes ascienden a 41.012 (64%) y el monto pagado es de S/110 millones 682.000 (67%).

Avance de pago del proceso de devolución a fonavistas de la lista 20. Foto: Infobae

Del importe destinado, ha quedado un saldo pendiente de cobro de S/53 millones 667.000, conforme lo establece en el Acta N° 03-2024 Comisión Ad Hoc.

Quienes no cobraron anteriormente y pertenezcan a las listas 1 a la 19 podrán cobrar una devolución parcial del Fonavi en el Banco de la Nación. - Crédito Composición Infobae/Paula Elizalde/Fenaf Perú

¿Se pierde el dinero no cobrado?

Si eres fonavista beneficiario del grupo de pago N° 20 y no has cobrado según el cronograma establecido, puedes hacerlo como rezagado desde el 29 de diciembre en cualquier agencia del Banco de la Nación. Héctor Cuadros, gerente de la Red de Agencias del Banco de la Nación (BN), explicó que ese dinero no se perderá y que se podrá ir en cualquier día a reclamar las aportaciones.

Para saber si eres un fonavista beneficiario ingresa a este enlace. Estando en la página web, debes digitar el número de tu DNI o el de algún familiar que requiera dicha información.

Fonavistas excluidos de lista 1 a 19 ya pueden cobrar

En diciembre, Infobae Perú hizo público que más de 50 mil fonavistas fueron excluidos de este proceso de pago pese a cumplir con todos los requisitos que consigna el reglamento, es decir: ser mayores de 60 años, estar registrados en Conadis en caso de tener alguna discapacidad, padecer de alguna enfermedad grave o terminal y sobre todo no haber recibido ni un sol en devoluciones previas.

De acuerdo con Luis Luzuriaga, presidente de la Federación de Fonavistas y Pensionistas del Perú, en el Grupo de Pago N° 20 debieron figurar 1 millón 120 mil de fonavistas y no solo los 64 mil fonavistas designados por el Gobierno.

“La norma nos dice que atendamos a 1 millón 120 mil y todos debieron haber salido en este vigésimo grupo de pago, sin embargo no ha sido así y nos restringen solo a 64 mil”, criticó.

Ante esa petición, en este mes febrero se inició el pago a un grueso número de 71.400 excontribuyentes excluidos que pese a ser beneficiarios en las anteriores listas (del 1 al 19) no cobraron.

Devolución Fonavi: ¿Cómo pueden cobrar los excluidos?

. Ingresar a la web de la Secretaría Técnica del Fonavi en ESTE ENLACE

Hacer clic en la opción “6. Pendientes de Cobro de Grupos de Pago N° 1 al 19

Si te aparece que se te reactivó el pago, puedes acudir a cualquier agente del Banco de la Nación con tu DNI para retirar el dinero.

Fonavi: página de acceso para consultas.

CERAD habilitado: ¿para qué sirve este documento?

Desde hace unos días, se habilitó para los fonavistas que conforman esta lista el acceso a su Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos (CERAD) a través de esta página web de la Secretaria técnica. ¿De qué trata este documento?

Según la ingeniera Patricia Serpa, supervisora de plataforma de la Secretaria Técnica del Fonavi, el CERAD es como una constancia que incluye toda la información del fonavista sobre el dinero aportado, el tiempo transcurrido y cuánto percibirá en este proceso.

“El CERAD es el certificado de reconocimiento de aportes de los fonavistas. Es el detalle de lo que se les está reconociendo de acuerdo a lo que nosotros hemos podido verificar con las fuentes”, explicó Serpa a Andina.

Fonavistas del grupo 20 de pago pueden descargar su CERAD. Foto: Infobae/Andina

Aquellos fonavistas que deseen obtener el Cerad deben realizar estos pasos: