Exjugador de Universitario acusó a Juan Reynoso de amenazarlo y mandarlo a entrenar con la reserva por venganza

Gary Correa dio detalles de la vez que Juan Reynoso lo amenazó cuando jugaba en Juan Aurich. (Cojo y Manco)

Un nuevo jugador reveló una polémica con Juan Reynoso, extécnico de la selección peruana. El volante Gary Correa, con pasado en Universitario, afirmó que el ‘Cabezón’ lo amenazó y lo mando a entrenar con la reserva de Juan Aurich por una insólita venganza.

Todo comenzó cuando el exintegrante de ‘Los Jotitas’ disputaba un duelo con el ‘ciclón del norte’ ante la ‘U’ en Chiclayo por el Torneo Apertura del 2010. Él comandó el once alterno de su equipo por decisión de su entrenador en ese entonces, Luis Fernando Suárez, a raíz de la participación en la Copa Libertadores.

Correa aprovechó su oportunidad y destacó en el partido por el certamen local, volviendo “loco” a su rival Jesús Rabanal y anotando el primero de su escuadra. En pleno festejo, tuvo el primer cruce con Maximo. “Hago el gol, celebro, tiro la pelota al aire y por el viento el balón cae al costado de Juan, no me percaté, eso me dijeron”.

Eso no quedó ahí. Instantes después, Reynoso encaró al mediocampista en la cancha. “Estoy pegado a la línea, hacen un cambio en la ‘U’, volteo, lo tengo a Juan y él me dice ‘así que te gusta pisar la pelota, ya te cag...., el fútbol da vueltas’, no le paré balón″, contó Gary en el programa de Youtube, ‘Cojo y Manco’.

El inédito motivo por el cual el exDT de la ‘bicolor’ decidió amenazar al futbolista fue porque no le gustó que destaque en el Juan Aurich vs Universitario. Así se lo dio a conocer un integrante ‘merengue’ después de la victoria chiclayana.

“Le escribo a Raúl (Fernández), le digo ‘¿por qué Juan me ha dicho eso?’ y me dice ‘sobrino, pasa que nos has estado haciendo la fiesta y no había nadie que te patee, por eso se empi... por eso’”, dijo ‘Superman’, quien incluso le confesó que el ‘Ajedrecista’ explotó contra su defensor Rabanal.

La historia de Garry Correa no terminó en dicho encuentro. Meses después, Juan Reynoso asumió el mando en el cuadro ‘rojo’, se reencontró con el exseleccionado nacional y decidió alejarlo del primer equipo como parte de su venganza.

“‘A mitad de año llega Juan, un día estábamos en la cancha auxiliar del Elías Aguirre, yo estaba estirando, se me acerca y me dice ‘¿te acuerdas que el fútbol da vueltas?’, yo solo me reí. Me mandó a la Sub 20, reserva, hasta que el 2011 me prestan”, dijo el exUniversitario.

Juan Reynoso y Gary Correa compartieron vestuario en Universitario. Posteriormente, protagonizaron la polémica en Chiclayo.

¿Qué fue de la vida de Gary Correa?

El ‘exJotita’ salió de Juan Aurich y fichó por Melgar. Su carrera continuó por clubes de provincia como Inti Gas, Real Garcilaso, Comerciantes Unidos y Cienciano. En este último alcanzó su mejor performance al marcar 15 goles en 48 partidos disputados.

En 2019, retornó a Ate por pedido del argentino Ángel Comizzo. Lastimosamente, no destacó en el conjunto ‘crema’ y se marchó a préstamo, pasando por clubes de Primera y Segunda División. Incluso también pegó la vuelta al ‘ciclón del norte’.

Gary Correa, actualmente, se encuentra en Comerciantes FC, club de Iquitos. La temporada pasada participó de 17 cotejos y su equipo quedó eliminado de los play offs de la Liga 2 al ser superado por Los Chankas en semifinales.