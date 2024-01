Yiddá Eslava deja atrás a Julián Zucchi y aparece con su rumoreada nueva pareja en Chiclayo

Yiddá Eslava fue visto con rumoreado nuevo galán |Créditos - Instarándula

¿Qué dirá Julián Zucchi al respecto? A puertas de estrenarse la tercera parte de ‘Sí, mi amor’, la actriz peruana Yiddá Eslava decidió darse un tiempo libre para ella misma y viajó hasta Chiclayo para conocer los atractivos turísticos. Sin darse cuenta, fue grabada por algunos de sus seguidores, quienes se percataron que no estaba sola.

Te puede interesar: Yiddá Eslava anuncia nuevo amor tras separarse de Julián Zucchi: “Estoy feliz, los lutos son una huachafada”

“Siempre lo diré: el Perú es una joya, ahora tocó Chiclayo que me ha regalado tantos momentos hermosos. La he pasado demasiado genial, me encontré con muchas comadres. ¿Conoces Chiclayo? ¿Qué parte del Perú te gustaría conocer?”, escribió la exchica reality en su Instagram, junto a imágenes de su travesía.

Yiddá Eslava se fue de viaje a Chiclayo. Instagram/@yiddaeslavap

Pronto, el espacio digital Instarándula compartió imágenes de Yiddá Eslava en el aeropuerto de Chiclayo, aparentemente regresando a Lima. Lo curioso es que la exparticipante de ‘Combate’ no se encontraba sola, sino acompañada de un misterioso hombre.

“No sabemos aún si él es el nuevo galán, puede ser alguien de su equipo de trabajo. Pero ya los han ratujeado juntos ayer comiendo”, detalló el periodista Samuel Suárez sobre las comprometedoras imágenes.

Yiddá Eslava fue vista con su supuesta nueva pareja. Instarándula

Recordemos que Yiddá Eslava, en conversación con ‘América Espectáculos’, anunció que está saliendo con alguien especial. Aunque no quiso dar detalles de su identidad, únicamente afirmó que no forma parte del mundo de la farándula y que su presencia en su vida la hace “feliz”.

Te puede interesar: Julián Zucchi enfurece con seguidora y le aclara que no tiene novia: “Quiero que me confirmes lo que dices”

“Yo tampoco guardo lutos, no creo en ellos porque siento que los lutos son una huachafada o un momento de tiempo nulo para pensar si volvemos o no. ¿Si me acompaña alguien en mi luto? Yo solo puedo que soy feliz, es algo que quiero mantener bajo mi privacidad. No quiero estar exponiéndolo. Estoy saliendo con alguien y estoy súper feliz, no es del medio”, expresó.

Yiddá Eslava no cree en los lutos y anuncia nuevo saliente | América Espectáculos. América TV

Julián Zucchi reacciona al nuevo romance de Yiddá Eslava

Luego de escuchar las declaraciones de Yiddá Eslava, el actor argentino publicó un extenso comunicado para afirmar que “respeta el anuncio” de la madre de sus hijos y que espera que los dejen de vincular juntos, pues ambos han dejado en claro que no habrá reconciliación.

Te puede interesar: Julián Zucchi confiesa que no era cariñoso con Yidda Eslava: “Me reclamaba porque no le decía te amo”

“Quiero respetar el anuncia de Yiddá Eslava sobre su nueva relación amorosa. Esto marca un nuevo capítulo para ambos, y es esencial que respetemos este nuevo comienzo. Por respeto a ella, a su pareja y a nuestras vidas individuales, es hora de pasar la página. La dificultad de nuestra separación es algo que solo nosotros conocemos plenamente, así que les pido amablemente que no profundicen en estas heridas. Déjenos avanzar y concentrarnos en construir un futuro positivo”, señaló Julián Zucchi en sus historias de Instagram.

Julián Zucchi y su reacción luego de que Yiddá Eslava anunció su nuevo romance. Instagram.

Julián Zucchi niega tener novia en Argentina

Desde que se separó de Yiddá Eslava, se ha especulado que los constantes viajes de Julián Zucchi a Argentina tendrían nombre y apellido. Sin embargo, en el programa ‘Todo se filtra’, el exchico reality aclaró que no está en una relación sentimental por el momento.

“A la gente le gusta inventar historias, el único que sabe mi historia soy yo. Entonces, si alguien viene a decir que tengo una novia en Argentina que, por favor, muestre las pruebas. Yo estoy soltero, quiero estar soltero, quiero estar concentrado en mis hijos, en la película y en los proyectos que se vienen. Los viajes a Argentina son porque la mayor parte técnica de la película se hace allá y también porque estoy preparando un proyecto en co-producción”, aclaró.