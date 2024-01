Yiddá Eslava anuncia nuevo romance tras separarse de Julián Zucchi: “No creo en los lutos, es una huchafada”

Yiddá Eslava no cree en los lutos y anuncia nuevo saliente | América Espectáculos. América TV

Han pasado tres meses desde que Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron el fin de su relación amorosa, luego de 11 años juntos y dos hijos de por medio. Este 2024, la actriz peruana ha dado su primera entrevista en solitario para abordar la mediática ruptura, la cual se sospecha habría sido causada por una supuesta infidelidad por parte del argentino.

Aunque ambos afirmaron que se separaron en buenos términos, todo dio un giro inesperado cuando la exchica reality publicó un extraño mensaje el mismo día que Julián Zucchi celebraba su cumpleaños número 40 en Argentina, en donde se lo vio bien acompañado de su excompañera de ‘Parchís’.

“Ningún año será nuevo si tú eres el mismo. Quizás necesitas leer esto. Terminando el año es importante liberarse, especialmente de secretos y mentiras que llevas guardado. Recuerden para este año, no esperen que la gente sea agradecida... No va a pasar. Lo lindo es que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Les dejó un videito súper potente para todas mis comadres que necesitan un reseteo...”, escribió Yiddá Eslava, adjuntando un video titulado “La infidelidad del narcisista”.

Yiddá Eslava publicó alarmante mensaje tras fiesta de Julián Zucchi. Instagram/@yiddaeslavap

Yiddá Eslava se pronuncia tras polémica

En medio de los rumores de una supuesta infidelidad del argentino, Yiddá Eslava habló con las cámaras de ‘América Espectáculos’ para dejar en claro que la decisión de separarse se dio por parte de uno de los dos. “Si uno ya no quiere, el otro tiene que asumir”, expresó la actriz, sin detallar quién le puso punto final a su romance.

“Esa mentalidad de ‘Voy a luchar por tu amor’, ya no... Si no quiere, no insistas. Cuando uno no asume una decisión empieza la violencia. No necesariamente es física, sino emocional. El simple hecho de no aceptar tus decisiones ya es violencia. Creo que eso debemos empezar a cambiar”, reflexionó la exparticipante de ‘Combate’.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se conocieron en los sets de Combate. Después de 11 años como pareja, se separaron en buenos términos. Instagram/@yiddaeslavap

Por otro lado, explicó que Julián Zucchi y ella se separaron en septiembre de 2023. Sin embargo, esperaron cerca de un mes para recién hacer pública la noticia, teniendo en cuenta que si lo hacían no iban a reconciliarse en el futuro.

“Cuando nosotros anunciamos la separación, ya estábamos separados, no mucho tiempo atrás. Habíamos conversado de esto y cuando lo anunciamos fue porque estábamos completamente seguros, que no iba a haber vuelta atrás”, detalló la protagonista de la cinta ‘Sí, mi amor’.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava pasaron Navidad juntos. Después de eso, el argentino volvió a su país de origen para pasar las fiestas con su familia. Instagram/@yiddaeslavap

Yiddá Eslava revela la verdadera razón de su ruptura

En la entrevista, Yiddá Eslava reconoció que Julián Zucchi y ella decidieron separarse tras darse cuenta que su relación de pareja se había deteriorado al punto que podría afectar emocionalmente a los dos hijos que tienen juntos.

“Seguimos siendo padres, eso es lo importante, luchar por el bienestar de nuestros hijos. Ellos fueron una pieza clave para decidir la separación, cuando ellos llegaron fueron totalmente planeados, nosotros decidimos que crezcan en una ambiente saludable. Nuestra relación se estaba convirtiendo en una situación difícil, complicada, chispeante, que no era acorde a lo que teníamos planeado para nuestros hijos”, explicó.

Yiddá Eslava está en el foco de la atención pública tras anunciar que se separó de su entonces pareja Julián Zucchi. Instagram/@yiddaeslava

Yiddá Eslava se da una oportunidad en el amor

La artista nacional ha dejado en claro que no cree en los lutos e informó al público, incluyendo a Julián Zucchi, que se encuentra ilusionada por la presencia de un galán en su vida.

“Yo lo reafirmo, nosotros estamos solteros… Él no guarda luto, yo tampoco lo guardo por si acaso. No creo en los lutos porque siento que es una huachafada, es un momento de tiempo nulo para decir: ‘¿Volvemos o no?’. En nuestro caso no porque tenemos las cosas clarísimos, no sentimos que el luto sea necesario”, dijo Yiddá Eslava en un principio.

Acto seguido y un poco nerviosa, la actriz afirmó que está saliendo con alguien, cuya identidad es desconocida. “Quiero mantenerlo bajo mi privacidad, no quiero exponerlo. Pero sí estoy saliendo con alguien, estoy súper feliz, no es del medio. Julián todavía no sabe, ahora le contaré porque esto va a salir jajaja. Estamos conociéndonos (...) Me daría gusto que (Julián) tenga a alguien”, sostuvo Eslava.