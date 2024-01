Fabianne Hayashida olvida a su exesposo Mario Rangel y se deja ver con desconocido en discoteca

Fabianne Hayashida reaparece con nuevo amor tras separarse de Mario Rangel

La vida amorosa de Fabianne Hayashida ha dado un giro inesperado. La exchica reality e influencer peruana, quien a finales del 2023 anunció su divorcio de Mario Rangel, fue captada en una discoteca junto a un misterioso galán en cariñosas escenas.

La también empresaria había revelado en un video que se sintió traicionada y, tras un decepcionante desenlace, decidió poner fin a su matrimonio. Pese a este duro golpe, imágenes difundidas por Instarándula apuntan a que la joven podría haber reencontrado el amor.

Fabianne Hayashida se luce con galán

Según las imágenes difundidas en las redes sociales, se le ha visto en actitud cariñosa con un hombre no identificado, compartiendo momentos en una discoteca y durante una salida con amigos.

Fabianne Hayashida no pierde el tiempo y se luce con galán tras separarse de Mario Rangel. | Instagram

“Quiero compartirte un video, ampay a la ‘China’ Fabianne”, se lee en el texto sobre la historia. Aparentemente, el material audiovisual fue proporcionado por un seguidor de Samuel Suárez, quien decidió publicarlo en su cuenta oficial.

La influencer, conocida como ‘China’, no dio detalles del hecho. No obstante, en la reciente edición de ‘Todo Se Filtra’, este lunes 8 de enero, el conductor del programa dijo que la empresaria se comunicó con él para pedirle mesura sobre sus comentarios sobre el video.

Parejas que se separaron.

¿Qué pasó entre Fabianne Hayashida y Mario Rangel?

La influencer y animadora infantil Fabianne Hayashida anunció su separación de Mario Rangel tras cuatro años de relación y dos años de matrimonio. La joven reveló haberse dado cuenta de cambios drásticos en su perspectiva sobre él, insinuando posibles actos de infidelidad.

La confirmación de esta ruptura y el proceso de divorcio se dio a conocer el pasado 12 de diciembre. Ella misma lo comunicó a través de sus redes sociales, donde describió el día como un comienzo de una nueva etapa en su vida.

“Me hizo cambiar por completo la perspectiva que tenía de una persona que... mejor no diré nada. Hoy es un día distinto, pero a la vez siento que empiezo una vida MEJOR y nueva para mí. Dicen que a los 2 años te puedes divorciar legalmente, ayer cumplía 2 y hoy me estoy divorciando. Gracias a Dios”, expresó.

Inicialmente, comentó que la desvinculación amorosa había sido amistosa, pero luego dijo sentirse “derrumbada” al descubrir ciertas verdades sobre Rangel. “Vi algo que me derrumbó y ayer antes de ir a conciliación, vi algo que también me derrumbó...”, señaló.

Sus seguidores le mostraron apoyo durante los difíciles momentos. Ella agradeció el cariño recibido durante su proceso de divorcio y ha compartido en sus historias de Instagram los mensajes de solidaridad.

Fabianne Hayashida anuncia que firmará papeles de divorcio. Captura/Instagram

La influencer, conocida por su pasada participación en el programa ‘Combate’, enfrentó problemas para dormir y ha sufrido una notable pérdida de peso a raíz de estos acontecimientos. También reveló que su madre le financió sesiones de terapia psicológica.

“Estoy bastante mal, triste, he bajado muchísimo de peso, me está costando mucho subir, no tengo hambre, no tengo apetito, no puedo dormir, duermo una o dos horas, estoy triste... Me paré porque no puedo dormir y qué voy a hacer en mi casa llorando, me paro a entrenar, tengo un show ahorita y la vida continua, hay que ser fuertes”, contó.