Arequipa: Menos del 20% de la población se ha vacunado con la bivalente pese a incremento de casos

Los contagios afectan principalmente a dos grupos: adultos jóvenes de 20 a 35 años y adultos mayores. (Composición: Infobae)

Ante el incremento de pruebas positivas de Covid-19 en Arequipa, la preocupación en la población parece encontrarse indiferente al tema, sin generar una respuesta alarmante hacia la vacunación. A pesar del repunte de casos, el flujo de ciudadanos que acuden a los centros de salud para recibir la vacuna bivalente, crucial en la defensa contra esta enfermedad, se mantiene sorprendentemente bajo.

Luz Santillana Cuentas, quien lidera el departamento de Epidemiología en la Gerencia Regional de Salud (Geresa), compartió que apenas un porcentaje inferior al 20% de la población arequipeña ha buscado la inmunización correspondiente. Estos números resultan llamativos, especialmente si se considera que, hasta la temporada navideña, la cantidad de personas vacunadas semanalmente apenas llegaba a nueve.

La especialista destacó que la franja de contagios actualmente impacta con mayor fuerza en dos grupos específicos: los adultos jóvenes, comprendidos entre los 20 y 35 años, y los adultos mayores.

A pesar de contar con un suministro adecuado de dosis para atender a la población, la situación actual preocupa. Se reportan alrededor de 30 mil dosis disponibles en distintos centros de salud, pero la insuficiente demanda plantea el riesgo de desperdiciar frascos cuyo periodo de utilidad expiraría a partir del próximo mes de marzo.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un aumento sustancial de los casos en diciembre del 2023, registrando 636 casos positivos de COVID-19. Este repunte se asocia principalmente a las festividades y actividades características del cierre de año. Celebraciones como graduaciones y fiestas de promoción en los colegios, reuniones familiares habituales en estas fechas, junto con las festividades navideñas y de fin de año, contribuyeron significativamente a este incremento.

Último caso de muerte por Covid-19 en Arequipa

Casos por Covid incrementaron en 300% . (Composición)

Una mujer de 46 años perdió la vida a causa de complicaciones derivadas de la Covid-19, marcando así una lamentable estadística para la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Arequipa. La noche del sábado 6 de enero, su fallecimiento se sumó a las 6 víctimas por esta enfermedad en los primeros días del año 2024.

El director del Hospital Honorio Delgado, Dr. Alexis Pablo Urday Huarilloclla, informó que, tras revisar el historial médico de la paciente, se constató que no había recibido vacunas desde marzo de 2022. Es decir, no contaba con la protección proporcionada por la vacuna bivalente, lo que habría dejado su organismo desprotegido ante el virus.

En vista de esta situación, el director hizo hincapié en la importancia de la vacunación, especialmente para grupos vulnerables como los adultos mayores y personas con afecciones respiratorias. Instó a la ciudadanía a procurar la aplicación de la vacuna como medida crucial para prevenir complicaciones graves e incluso fatales asociadas al virus.

¿Cómo funciona la vacuna bivalente?

A pesar del aumento de casos de Covid-19 en Arequipa, la respuesta de la población a la vacunación bivalente es mínima. (Minsa)

La vacuna bivalente contra la Covid-19 ofrece una mejor respuesta inmunológica al cuerpo humano al contar con dos elementos fundamentales: uno que resguarda contra el virus original y otro que protege contra las variantes ómicron y EG.5 (Eris).

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa recalca en la disponibilidad de la vacuna Bivalente en todos los centros de salud de la región. Giovanna Valdivia Manrique, Magister y coordinadora Regional de Inmunizaciones de la Geresa, destacó que esta vacuna contiene componentes esenciales que fortalecen la respuesta inmune contra cualquier variante del virus.

Ante el incremento de casos de Covid-19 en Arequipa, la especialista hace un llamado a la población para que se vacunen y cuiden su salud, en particular las personas adultas mayores y aquellas con condiciones médicas preexistentes. Valdivia Manrique enfatizó: “Los mayores de 60 años deben recibir dos dosis de refuerzo. Si no han recibido ninguna vacuna anteriormente o no han completado su esquema de vacunación, el intervalo entre dosis es de 28 días. En caso de haber completado las cuatro dosis monovalentes, se debe esperar 90 días después de la última dosis para recibir el primer refuerzo con la vacuna bivalente y 120 días para el segundo refuerzo”.

Es importante señalar que tanto niños, jóvenes y adultos pueden acceder a esta dosis de refuerzo, reforzando así la protección contra la enfermedad en toda la comunidad.