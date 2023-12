Jean Ferrari desmintió que traspaso de Piero Quispe a Pumas sea el más caro en la historia de Universitario

El administrador 'crema' descartó que la venta del volante sea la de mayor rédito económico para la institución - Crédito: Infobae Perú/ Alberto Mauricio

La transferencia del volante peruano Piero Quispe desde Universitario de Deportes a Pumas UNAM de México se convirtió en uno de los principales temas en tienda ‘crema’ durante las últimas semanas junto a la salida del entrenador Jorge Fossati a la selección.

El mejor jugador de la Liga 1 2023, sin transferencia confirmada, no se presentó a la pretemporada de la ‘U’ pese a tener contrato vigente y el 25 de diciembre viajó a México para pasar exámenes médicos con los ‘aztecas’. Una vez superadas las revisiones, fue anunciado como flamante incorporación de los ‘auriazules’ el 27 de diciembre.

Sin embargo, causó sorpresa que tan solo un día después, los ‘merengues’ emitieron un comunicado tildando de poco serio el accionar de Pumas, ya que la documentación legal estaba incompleta. La respuesta de los mexicanos no se hizo esperar y desmintió las acusaciones. Finalmente, en la noche del jueves 28, Universitario se despidió de una de sus figuras.

Dos días después de las trabadas negociaciones, el administrador Jean Ferrari brindó mayores detalles de lo sucedido, manteniendo su posición al respecto e incluso se animó a decir que los papeles no están del todo finiquitados, pero que eso no altera la operación.

“Se termina solucionando a raíz de una comunicación que hubo previo a estos mensajes, porque obviamente no se respetaron las coordinaciones que tenían que darse. Cuando no se respeta eso, ahí existen diferentes posturas. Al final, en nuestro caso, esa postura funcionó a favor, porque llegó la documentación. Falta un documento, pero digamos que ya no es tan relevante ese documento. También llegó el depósito. A nosotros nos funcionó, lamentablemente ellos nos llevaron a ese extremo, pero fue porque se aventuraron a presentarlo y no era lo correcto”, mencionó tras la conferencia de prensa del nuevo DT para el centenario, Fabián Bustos.

Piero Quispe no es la mejor venta de Universitario

La transferencia de Piero Quispe a Pumas UNAM fue promocionada como la mayor en la historia de Universitario, que hasta el momento es la del delantero Alex Valera a Al Fateh de Arabia Saudita por 1 millón 300 mil dólares que tenían bonificaciones adicionales, pero que estos no fueron efectivos.

Ferrari Chiabra fue consultado al respecto y descartó rotundamente que Quispe Córdova haya superado la cifra obtenida por Valera. “No, no lo es”, sentenció.

Cabe indicar que los otros jugadores que generaron millonarios ingresos al elenco de Ate fueron Roberto Siucho y Edison Flores, ambos en el actual plantel. El ‘Orejas’ dejó 1 millón 250 mil dólares a Aalborg de Dinamarca en 2016. Mientras que su cuñado se fue por el mismo monto al Guangzhou Evergrande de China en 2019.

Jean Ferrari se refirió a la casación

Por la noche del viernes 29 de diciembre, se conoció que la casación interpuesta contra Gremco fue declarada infundada y la constructora es acreedora de Universitario, pero el monto todavía está en discusión. El directivo ‘estudiantil’ se refirió al respecto de manera cauta.

“No hemos sido notificados. La ‘U’ siempre va a estar envuelto en temas legales. Le damos frente de una muy buena manera y estamos ganando de la misma forma. El tema de la casación, en su debido momento, se afrontará como tal. Si es que hay una deuda, habría que ver el sinceramiento, esperar la notificación, para a partir de ahí tomar las decisiones correspondientes. Eso no afecta en ningún punto de vista la planificación deportiva y el crecimiento institucional”, finalizó.