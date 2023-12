Universitario y la millonaria cláusula que lo distancia de César Farías tras su exitoso año en Colombia

César Farías, recientemente, ha entrenado a Águilas Doradas y SD Aucas. - Crédito: EFE

Universitario de Deportes ultima detalles para la contratación del nuevo entrenador que se haga cargo del plantel principal para el 2024, año en el que se celebrara el centenario institucional. La directiva crema está convencida de que el siguiente DT debe provenir del extranjero.

Te puede interesar: Universitario: Jean Ferrari reveló cuándo anunciará al técnico que reemplazará a Jorge Fossati

Con la salida inesperada de Jorge Fossati hacia la selección peruana, la ‘U’ se ha quedado sin un líder positivo que contagiaba entusiasmo y profesionalismo a los futbolistas. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, las autoridades deportivas del club (Manuel Barreto y Jean Ferrari) se han puesto manos a la obra para concretar -cuanto antes sea posible- el fichaje del nuevo comando técnico.

En estos últimos días, antes de la Navidad, han llegado varias hojas de vida de distintos entrenadores a las oficinas de Ate. También se sostuvieron algunas reuniones con candidatos interesantes. Sin embargo, la cúpula deportiva ya se ha decantado por un nombre en particular: César Farías.

El DT venezolano, de 50 años, llevó a Águilas Doradas a la cima de la tabla de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II. | VIDEO: @AguilasDoradas

Universitario, decidido: va por César Farías

La ‘U’ quiere hacerse de los servicios de César Farías, de quien se han convencido por su amplia experiencia a nivel de clubes y selecciones. La apuesta por él es segura, de acuerdo a Radio Programas del Perú, y las posturas se están acercando para que se ponga el buzo de estratega una vez inicie el próximo año.

Te puede interesar: Jorge Fossati se quebró y lloró al recibir premio de mejor entrenador de Liga 1 2023

El único detalle que falta destrabar es su situación contractual. Actualmente, Farías se desempeña en Águilas Doradas (Colombia) y está blindado por la dirigencia del club por un curso más. Aun así, Universitario de Deportes puede ir hacia adelante en búsqueda de su contratación.

“El blindaje surge de una cláusula que ya había puesto César Farías, técnico venezolano, cuando dirigió a la selección de Bolivia. Puso una cláusula que en caso de recibir una oferta de otra selección o club había que pagar X cantidad de dinero”, mencionó Mariano Olsen, periodista de Win Sports, en contacto con Infobae Perú.

César Farías hizo historia en Águilas Doradas al instaurar una racha impecable de 21 partidos invicto. - Crédito: AS

“En este caso ocurrió lo mismo cuando llegó a Águilas Doradas, un equipo muy importante en cuanto a lo estructura y futbolístico, pero no es un club grande. Entonces se puso una cláusula de $USD 400.000 mil dólares con un contrato de un año y medio que comenzó en julio del año pasado”, sumó.

Te puede interesar: El apagón de Matute: recuento del oscuro suceso tras clásico Alianza Lima vs Universitario en final de Liga 1 | Resumen 2023

La institución de Rionegro, de hecho, le confío a Olsen que la medida impuesta por Farías no implicaría un quiebre en caso llegara otra escuadra como Universitario: “Recuerdo que le pregunté al CEO Fernando Salazar hace dos meses y me dijo que era una cláusula importante, pero que no condicionaba nada, que eso era como un matrimonio. La campaña de Farías en Águilas fue excelente y de esa manera esos $USD 400.000 mil dólares son de peso”.

César Farías ha destacado en el último tiempo por sus capacidades en la dirección técnica. | VIDEO: TC

El manejo de César Farías a nivel institucional

Al nacido en Sucre, en 1973, se le conoce como una persona de carácter de fuerte y de mucho dominio en cuantos a sus planificaciones. Además se hizo de una fama antideportiva cuando, a mediados de junio del 2023, fue despedido de Sociedad Deportiva Aucas (Ecuador) por agredir a dos jugadores rivales del Club Delfín durante un partido de la Primera Fase de la LigaPro.

Tiempo después recaló en Águilas Doradas, donde demostró una mejor versión en cuanto a su conducta deportiva. “La relación con los jugadores fue muy buena, porque el equipo rindió con una campaña histórica de 21 partidos invicto. Creo que es un técnico de gran valía, de experiencia y ganador”, afirmó Mariano Olsen.

Su impacto en Colombia, valgan verdades, ha sido notable, por tal motivo ha despertado el interés de la ‘U’. Al respecto, el destacado periodista de Win Sports adelantó las principales capacidades del DT que parte con ventaja para asentarse en el Monumental: “Ha ganado en varios lugares, es un entrenador serio, que sabe manejar los equipos y que sabe muy bien cómo optimizar la herramienta que tiene, o sea como mejorar a los jugadores, y eso en el fútbol moderno es clave”.