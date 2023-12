Universitario: Jean Ferrari habló del interés por Jairo Concha tras oficializarse su salida de Alianza Lima

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, se refirió al supuesto interés por el mediocampista Jairo Concha.

Este martes 26 de diciembre se oficializó la salida de Jairo Concha de Alianza Lima. A través de sus redes sociales, el conjunto de La Victoria despidió al mediocampista de la selección peruana después de que no se acordara la renovación de su contrato, el cual finalizaba el próximo 31 del presente mes.

Te puede interesar: Universitario: Jean Ferrari reveló cuándo anunciará al técnico que reemplazará a Jorge Fossati

Ante esta información y ante la salida de Piero Quispe de Universitario de Deportes, el administrador del club ‘merengue’, Jean Ferrari, fue consultado sobre una posible incorporación del volante de 24 años. Si bien no descartó ni confirmó interés, lo catalogó como un “buen jugador”, pero que debido a su situación contractual, no podría explayarse más al respecto.

“Jairo Concha es un buen futbolista, nadie está descubriendo la pólvora, pero hoy no podemos entrar a hablar de una vinculación acá con nosotros (Universitario), porque esta noticia es de hoy, de hace algunos minutos. No podemos hablar de alguien que se acaba de desvincular y no sabemos el motivo”, mencionó en el programa de YouTube ‘Están Pasando Cosas’.

Te puede interesar: Las opciones de Alianza Lima para reemplazar a Jairo Concha: los candidatos de Alejandro Restrepo

No obstante, el dirigente ‘estudiantil’ señaló que a lo largo de la presente temporada no habían tenido charla alguna ni con ‘Jairoco’ ni con su entorno para sumarse a la institución, pero que este deporte presenta cambios constantes y se debe estar preparado para todos los escenarios. Puso como ejemplo la transferencia de Piero Quispe, ya que el pasado 16 de diciembre publicó un texto en redes sociales donde descartaba ofertas por el talentoso mediapunta y al día siguiente tenía dos propuestas del exterior.

“Nosotros no tuvimos acercamiento con él, pero esto es fútbol y las cosas son cambiantes. A mí no me había llegado ninguna oferta por Piero Quispe en ningún momento, saqué un mensaje para anunciar que no había nada y al día siguiente, a primera hora, llega a mi correo la oferta de Pumas y una propuesta de un equipo argentino. Esto cambia de manera radical y no sabes en qué momento. Hay que estar preparados para esas situaciones”, indicó en el espacio conducido por ‘Coki’ Gonzáles.

Te puede interesar: Jairo Concha no va más en Alianza Lima: El club ‘blanquiazul’ anunció su salida después no renovar su contrato

Noticia en desarrollo...