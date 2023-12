Hallan sin vida a Elsa Cori, la voz del folclore puneño: policía investiga misteriosa muerte de la cantante

Conmoción por la muerte de Elsa Cori, cantante folclórica de Puno. | Elsa Cori/Facebook/captura YouTube

Una trágica noticia enluta a la música folclórica peruana. Elsa Cori, la reconocida cantante natal de Puno que se hizo famosa por su voz dulce y potente, fue hallada sin vida cerca de su vivienda. La artista era considerada una de las mejores exponentes del huayno, un género musical que combina elementos andinos y mestizos.

El lamentable hecho se registró en la madrugada de este 21 de diciembre, y según informes policiales, la intérprete fue encontrada aproximadamente a las 2:00 a.m., aun con signos de vida, pero falleció debido a la presunta falta de asistencia.

La zona donde ocurrió el hallazgo se encuentra a menos de media cuadra de su hogar y frente a un cementerio. La policía investiga las causas de su misterioso deceso, que ha dejado a sus tres hijos en la orfandad.

Elsa cori era una popular cantante folclórica de Puno. | Difusión

Familiares y seguidores conmocionados por muerte

La demora de los peritos fue notoria, pues arribaron al lugar cerca de las 6:00 a.m., varias horas después del hallazgo del cuerpo, el cual permaneció expuesto hasta en plena calle, entre el grito y lamento de sus fans.

Elsa Cori Avendaño era una figura célebre en su comunidad y su inesperada muerte ha generado una profunda conmoción en sus familiares, así como admiradores. “Ella es, y siempre será, la mejor artista de toda la historia. Elsa Cori Avendaño, no estoy soportando”, puso uno de sus seres queridos en Facebook.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes de la Fiscalía han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodean este trágico suceso.

Cantante folclórica fue hallada sin vida cerca a su casa. | captura/Radio Onda Azul

Además del dolor por su partida, la familia de Avendaño enfrenta la preocupación de que el cuerpo sea trasladado a la morgue de Juliaca, tal como lo indicó la tía de la fallecida, Mauro Mauricia Avendaño Quispe.

La familia se resiste a este procedimiento por las complicaciones que representaría retornar sus restos a Puno. La cantante, quien era madre de tres hijos, es recordada por su contribución a la música folklórica de la región. Se desconoce aún la causa de su deceso mientras la comunidad espera respuestas.

¿Quién fue Elsa cori?

Elsa Cori Avendaño, cantante del grupo de folklore Elsita Cori y los Fenomenales, fue hallada sin vida este 21 de diciembre en circunstancias aún no confirmadas.

La artista puneña, conocida por sus presentaciones en Bolivia, deja tras de sí una carrera que incluye cuatro videoclips de éxitos como ‘Acuérdate de mí’ y ‘Bajo la lluvia te conocí’, contenido que sigue disponible en sus plataformas de redes sociales.

Elsa Cori era popular en Puno. | Difusión

La partitura musical andina ha perdido a una de sus voces, mientras su entorno más cercano enfrenta la incertidumbre y la tristeza de su inesperado deceso.

¿Qué se sabe de la muerte de Elsa Cori?

La cantante podría haber sufrido una caída que resultó en su muerte, según declaraciones de su tía, sin que haya confirmación oficial al respecto.

“Parece que se ha caído, pero ya veremos lo que digan las diligencias. Yo no quiero que la lleven a Juliaca, no tenemos plata y va a ser difícil traerla desde Juliaca”, expresó a La República.

Cantante Elsa Cori murió este 21 de diciembre. | Difusión

Detalles adicionales sobre su fallecimiento han surgido de parte del padre de su último hijo, quien mencionó que su relación con Elsa Cori había atravesado dificultades recientemente. Reveló que la noche anterior a su muerte, ella estuvo acompañada por una prima, con quien estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas.

“Un ratito salí y ella me botó. En estos días estuve en la casa de mi mamita y no he ido a otro lado. Ayer le dije ‘vente a la casa’, pero nunca llegó. (...) La última conversación fue como a las 3 de la mañana. Estuvo tomando con su prima”, manifestó al medio.

Las circunstancias exactas que rodearon el fatal incidente aún son materia de especulación e investigación, con la esperanza de esclarecer la causa de tan lamentable suceso.