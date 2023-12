Magaly Medina expone a Deyvis Orosco por boda con Cassandra Sánchez: “El único novio que le quita protagonismo a su novia”

Magaly Medina expone a Deyvis Orosco por boda con Cassandra Sánchez. (Composición: Infobae)

No puede con su genio. La periodista Magaly Medina comentó una vez más sobre Deyvis Orosco no solo en relación con la selección del actor para su serie autobiográfica ‘Tu nombre y el mío’, sino también acerca del notorio protagonismo que, según ella, ha tenido el cantante en los preparativos de su matrimonio civil con Cassandra Sánchez.

Según la conductora de Magaly TV La Firme, cuestionó la actitud del cantante de cumbia por aparentemente enfocarse más en su propia imagen que en la de su futura esposa, destacando sus acciones y lo que planea llevar en el día de su boda. Además, señaló que es habitual que la novia sea el centro de atención en la fecha nupcial, y no al contrario.

“Lo que se postea es, no la búsqueda de la novia yendo con su mamá a ver el traje que va a usar ese día, es la búsqueda del terno para el novio, ¿desde cuándo? Yo digo desde cuándo el novio es el gran protagonista, por eso yo digo, esta no es la boda de Cassandra, esta es la boda de Deyvis”, dijo en un inicio la presentadora de ATV este 7 de diciembre.

Asimismo, Medina expresó su desagrado al observar que el novio, a su juicio, está acaparando la atención en el preámbulo de su boda. Para ello, el programa elaboró un reporte donde se evidencian las diferencias entre la visibilidad que Deyvis otorga a través de sus redes a los detalles de la celebración y la postura más reservada de Cassandra.

“El hombre va y se consigue su terno, igual, no vas a brillar en tu boda, quien brilla el día de la boda es la novia, la gran protagonista, pero eso no lo ha entendido. ¿Han visto? A mí eso me hace bastante ruido. (...) ¿La novia? Pobrecita, segundo, tercer, lugar la enfocan, ella está allí, al fondo. Hasta él y el niño tienen más importancia en esa boda. (...) El único novio, en años, que le quita protagonismo a la novia”, sentenció.

Magaly también expresó su pesar porque considera que Cassandra no está recibiendo la relevancia que merece en un día tan especial para ella, y que esto sea acaparado por el cantante de cumbia. También enfatizó su afecto por ambas hijas de Jessica Newton y aseguró que eso no cambiará.

“Me dá cólera que el otro, el novio, no le dé el lugar que la chica se merece. Nada tiene que ver mi distanciamiento con Jessica, nada tiene que ver el cariño o el aprecio que tengo a sus hijas, nada que ver, y me encantaría, por lo mismo, que viva su ilusión, pero me parece que el novio, que alguien que yo aprecio, esté robándole el protagonismo, tú aguántate”, advirtió.

Cassandra Sánchez de Lamadrid feliz con Deyvis Orosco

Recientemente, Cassandra Sánchez, exmodelo e hija de Jessica Newton, optó por no responder a las críticas de Magaly Medina sobre su relación con Deyvis Orosco. Afirmó sentirse en una etapa plena junto al cantante de cumbia y padre de su hijo, asegurando su felicidad.

“Yo soy feliz (...) El tipo de amor que necesitamos, es ese amor que nos ame íntegramente y eso es lo que yo tengo y encontré en Deyvis, es un hombre que me ama con una panza de nueve meses, cuando he estado peleando con el tema del peso y la verdad solo puedo estar agradecida con Dios. Estamos tan felices”, aseveró.