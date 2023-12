Tommy Portugal revela cuánto ganaba en Grupo 5, Grupo Néctar y otras orquestas de cumbia: “Ahora pagan mejor”

Tommy Portugal revela cuánto ganaba en Grupo 5, Grupo Néctar y otras orquestas de cumbia | El Flaco Granda. Youtube

Tommy Portugal es dueño de una voz privilegiada que lo ha llevado a formar de las orquestas de cumbia peruana más importantes. Ha trabajado para Grupo Tornado, Grupo Néctar, Caribeños de Guadalupe y Grupo 5. En una reciente entrevista, el cantante nacional reveló cuánto le pagaron estas agrupaciones cuando integró sus filas años atrás.

El artista nacional relató que inició su carrera musical a los 16 años en la Orquesta Internacional Bahia. “Me pagaban como 20 soles, pero aprendí mucho ahí”, expresó. Años más tarde, ingresó al Grupo Tornado, donde su nombre explotó en popularidad y ganaba 100 dólares por cada presentación.

“Hacíamos giras y conocí todo el Perú. Yo vengo de una familia humilde. Mi primer sueldo lo junté, se lo di a mi mamá y luego me compré mi cañita. No supe ahorrar en ese momento. Tampoco era que ganáramos mucha plata, pero yo que no tenía casi nada era un montón. Ahora veo y no era una paga wao, se iba rápido”, añadió en conversación con el ‘Flaco’ Granda.

Tommy Portugal en Grupo Tornado, orquesta musical que causó furor en la década de los 90. Facebook/Tommy Portugal

El sueldo de Tommy Portugal en Grupo 5

El cantante Tommy Portugal explicó que, tras su exitoso pero corto paso por el Grupo Tornado, empezó a trabajar en distintas orquestas del norte del Perú. Aunque no quiso decir nombres, se sabe que el cumbiambero integró Grupo Néctar, Caribeños de Guadalupe y Grupo 5.

“Cuando cantaba en orquestas del norte, entré ganando 80 soles y tenía que cantar 5 horas. Luego me lo subieron a 100 - 110 soles. De ahí me fui a otra orquesta, que es muy conocida, también del norte, me pagaban 220 soles y mi compañero ganaba 150 por cinco horas. No sé si era derecho de piso. Pero cuando pides aumento, te dicen: ‘No hay plata’ (risas), por eso los cantantes se quitan de los grupos porque uno siempre busca su mejoría”, manifestó.

Tommy Portugal recordó su paso por las principales orquestas de cumbia de Perú. Captura/Youtube

Tommy Portugal añadió que dicho sueldo podía parecer “poco” para muchos, pero él no lo veía de esa forma en esa época. “Cantábamos todos los días. Cuando te pagaban todo el fin de semana, ahí se veía grueso. Pero llegó un momento que pensé que no tenía vida, parábamos por todo el Perú viajando. Ahora se le paga mejor a los cantantes, los valoran mejor”, detalló.

“El Grupo 5 ahora está en otro nivel, cuando yo estaba allí estaba en un buen momento, pero no era lo que es ahora. Ahora están por todos lados, en otro nivel. Lo mismo con otros grupos como Agua Marina, Caribeños de Guadalupe, Corazón Serrano. Antes se viajaba en dos buses: los músicos y los instrumentos; y ahora llevan otro bus con el escenario, con pantallas y todo, a lo grande. Han crecido como empresa”, complementó Portugal.

Grupo 5 está integrado por Elmer Yaipén, Andy Yaipén y Christian Yaipén, siendo este último el líder de la banda. Facebook/Grupo5

Grupo 5 en el Estadio Nacional

Para alegría de los fans, el Grupo 5 se presentará pronto en el Estadio Nacional. La orquesta de cumbia anunció, a través de sus redes sociales, que ofrecerán una serie de conciertos en el recinto ubicado la intersección de la Vía Expresa Paseo de la República con los jirones Sebastián Barranca y Madre de Dios.

“¡Lima! ¿Están listos?”, escribió Grupo 5, generando rápidamente gran expectativa. “Etiqueta a tu familia o a tu mancha con quienes irás a bailar al Estadio Nacional”, añadió.

Grupo 5 confirma show en el Estadio Nacional.

A inicios del 2023, el Grupo 5 celebró sus 50 años de existencia con tres inolvidables conciertos en el Estadio San Marcos. Entre los invitados de lujo estaban: Ezio Oliva, Mauricio Mesones, Eva Ayllón, Raúl Romero, Eddy Herrera, César Vega, Gian Marco, Daniela Darcourt y Maricarmen Marín. De acuerdo con la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), la agrupación recolectó aproximadamente 20 millones de soles, esto gracias a sus tres fechas.