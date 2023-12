Jonathan Maicelo niega haber agredido a Samantha Batallanos y la acusa de extorsión: “Me pidió 50 mil soles”

Jonathan Maicelo responde a las acusaciones de Samantha Batallanos. (Foto: Captura de IG)

Hace unos días, Jonathan Maicelo fue denunciado por Samantha Batallanos por agresión física y psicológica. Según las declaraciones de la modelo, el boxeador la agredió porque ella se negó a grabar una historia de Instagram para su restaurante.

Asimismo, la exreina de belleza confesó que no era la primera vez que el deportista abusaba de ella, y es que en anteriores ocasiones la sujetaba del cuello y la insultaba, todo esto porque le tenía celos a uno de sus trabajadores.

Tras mantenerse en total silencio, Jonathan Maicelo decidió salir al frente para responder a las graves acusaciones en su contra. Para empezar, el boxedor aseguró que jamás le puso una mano encima a su expareja.

“Manifiesto y reafirmo que nunca he agredido a mi expareja, ni mucho menos humillado o maltratado como ella afirma. Es respeto que tengo por las mujeres es indudable; puesto que, desde muy pequeño he sido criado por tres mujeres, quienes todo el tiempo me enseñaron respeto y educación”, señaló.

Samantha Batallanos admite que estuvo embarazada de Jonathan Maicelo. ATV/ Instagram.

Además, el empresario culinario se animó a contar su versión de los hechos. Para empezar, indicó que era cierto que ellos tuvieron una discusión, en el que Samantha Batallanos empezó a agredirlo como en anteriores ocasiones, mientras que él solo se limitó a bloquear sus golpes.

“El pasado jueves tuve una discusión con mi expareja, quien como en otras ocasiones, me agredió y arañó el rostro, me golpeó y empezó a tildar con calificativos fuertes e hirientes para mi madre. Yo opté por bloquear sus ataques, pero nunca a golpearla o tumbarla sobre el piso de un taxi sucio”, señaló.

De acuerdo a Jonatahan Maicelo, él tiene todas las pruebas de lo que dice, por lo que procederá a presentarlo ante las autoridades correspondientes, para demostrar que nunca agredió a la modelo y que todo fue parte de una discusión de pareja que tuvieron.

“Todo se puede comprobar con la pericia que ambos hemos efectuado, donde se demuestra que el que tiene mayor grado de lesión es mi persona, lo cual demostré y será evidenciado en la vía judicial correspondiente”, añadió.

Samantha Batallanos confiesa como iniciaron las agresiones de Jonathan Maicelo. (Composición: Infobae)

Denuncia extorsión

En otro momento, Jonathan Maicelo reveló que antes que Samantha Batallanos se acerque a la comisaria a realizar la denuncia, ella se contactó con su socio para decirle que si no quería que su imagen se vea manchada por un escándalo de violencia, le deposite la suma de 50 mil soles.

“Hago de conocimiento público que he sido extorsionado de forma indirecta por mi expareja, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen mediática, debía de abonarle a su cuenta la suma de 50 mil soles, algo que ella no ha contado, ni contará, porque contradice la conducta de una persona que se muestra como víctima de supuestos actos de agresión”, precisó.

Finalmente, el deportista aseguró que no pretenda victimizarse, por lo que saldrá con sus pruebas a demostrar su inocencia. “No pretendo victimizarme, ni tampoco lastimar a nadie, pero con medios probatorios y dentro de la legalidad, demostraré que no es la primera vez que mi expareja tiene conductas violentas físicas contra mi persona y lanza ataques psicológicos contra mí. Todo lo manifestado lo tengo evidenciado y será puesto a disposición de la fiscalía y juez”, sentenció.