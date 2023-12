Escolar niega saludo a profesor en su graduación y video se hace viral en TikTok: “Me hizo la vida imposible”

Estudiante expresó su rechazo a docente de forma contundente | Tiktok

En un acto que ha captado la atención en redes sociales, una estudiante rechazó interactuar con uno de sus docentes durante la ceremonia de su graduación. El hecho fue documentado y compartido en TikTok, provocando diversas reacciones entre los internautas.

La estudiante ha explicado su reacción, alegando que no quería ser ‘hipócrita’ con una persona que la trató de forma negativa durante su etapa escolar, que marca un hito significativo en la vida de los estudiantes.

Esto debido a que al recibir su diploma de finalización de estudios, se posicionan para incursionar en el campo universitario, laboral, entre otros desafíos.

Estudiante acusa a docente de causarle daños físicos y emocionales durante su formación escolar|Imágenes tomada de video de Tik Tok/Composición Infobae

¿Qué fue exactamente lo que pasó?

En un video, que se volvió viral, Mariana, —la estudiante recién graduada—, causó revuelo durante su ceremonia de graduación.

Con una duración de solo 10 segundos, las imágenes muestran el instante en el que la joven, ataviada con su toga y birrete, sube al estrado para recibir su diploma. En ese instante, ella saluda a los académicos presentes, pero omite estrechar la mano a uno de los profesores, lo que generó diversos comentarios entre los internautas.

Docente causó daños físicos y emocionales a estudiante

Tras la viralización de las imágenes, Mariana explicó que dejó con la mano estirada al docente por ser una persona que la lastimó físicamente y emocionalmente a lo largo de su formación escolar.

“No es rencor, solo no me gusta ser hipócrita, con gente que me hizo la vida cuadritos y me lastimó físicamente, emocionalmente!”, manifestó la joven en un mensaje que escribió en la descripción del clip, que logró alrededor de 20 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Problemática de violencia escolar se mantiene en aumento en Perú | Difusión

¿Cómo puedo denunciar a un docente por maltrato en Perú?

Lo confesado por la joven estudiante, sobre el presunto maltrato que recibió por parte de su profesor, es un llamado de alerta para que los padres tomen acciones. A través de la plataforma online www.siseve.pe, los ciudadanos, ya sean adultos o escolares, víctimas o testigos, pueden comunicar casos de violencia en el entorno educativo. El proceso comienza con un sencillo registro en el sitio web mencionado.

Para reportar un suceso, la identificación del denunciante es obligatoria. La plataforma requiere datos personales como nombre, apellidos, Documento Nacional de Identidad (DNI), dirección de correo electrónico y número de teléfono. Estos requisitos tienen la finalidad de prevenir falsas denuncias. Posteriormente, el denunciante debe proporcionar una narración detallada del evento violento, que incluye información sobre la institución educativa afectada, la persona agredida, los posibles agresores y la naturaleza de la agresión. Tras realizar la denuncia, el usuario recibirá un número de seguimiento para monitorizar el caso. Además, se le brindarán consejos preventivos y se le facilitará la dirección de servicios sociales locales como la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna), Fiscalía y comisarías, entre otros organismos que pueden ofrecer asistencia en estos casos. El sistema de reportes creado busca fomentar un entorno educativo sin violencia, insistiendo en la importancia de la participación ciudadana para erradicar estas situaciones. Con la medida se garantiza también un seguimiento adecuado y una respuesta efectiva por parte de las autoridades correspondientes, apoyando a las víctimas y promoviendo medidas de prevención.

Cabe recordar que, de acuerdo al Ministerio de Educación (Minedu), entre septiembre del 2013 y febrero del 2023, se reportaron 52 mil 829 casos de violencia en las escuelas del país.