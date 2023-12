Viviana Rivasplata elogia trabajo de Jessica Newton y comenta la caída de Kyara Villanella en Miss Teen Universe 2023

Viviana Rivasplata resaltó el trabajo de Jessica Newton e indicó que tiene buen ojo para elegir a sus reinas de belleza. IG

Viviana Rivasplata es recordada por ser una de las mujeres más bellas de Perú. No solo ha sido Miss Perú en el 2021, también nos ha representado en el Miss Universo 2001 y Miss Mundo 2001. El siguiente año, fue coronada Reina Internacional del Mar en Colombia. Su pasión siempre fue la pasarela, es por ello que no dudó en opinar sobre la performance de nuestras últimas reinas, como Kyara Villanella, Luciana Fuster y Camila Escribens.

Pese a que ya le han propuesto ser parte de una organización de belleza, Viviana Rivasplata indicó a Infobae Perú que prefirió desistir para dedicarse a su empresa de ropa. Además, también está enfocada en sus hijos y a seguir estudiado. Es por ello que solo ha optado por tener esporádicas apariciones en televisión.

“Yo estoy abocada a mi empresa que ya tiene 13 años, siempre estoy estudiando algún diplomado, estoy con mis hijos, soy mamá, soy empresaria. Entonces, la verdad que es complicado, pero no dejo de aparecer en TV, siempre me invitan, me hacen propuestas, y yo encantada”, indicó la rubia.

¿Te han invitado a ‘El Gran Chef Famosos’?

No, tengo algunas apariciones en TV, pero no sé si me podría comprometer de lleno a un programa con todas las actividades que tengo hoy en día. No me han convocado a El Gran Chef Famosos, pero tampoco sé si aceptaría, los veo llorando a todos, no sé cómo terminan (risas), creo que se desesperan en un momento. No sé cuántas horas de grabación son, la verdad, yo tengo el cargo de mi empresa, entonces es complicado para mí, lo puedo manejar cuando son invitaciones esporádicas, tal vez organizándome, pero por el momento no. Y estoy tranquila con ello.

Eres muy amiga de Marina Mora, le habrás dado algunos consejos ahora que es mamá...

Ay, Marina linda, con su bebé, hermosa, la verdad que contenta de que haya realizado un sueño más.

Marina Mora y su esposo se convirtieron en padres en diciembre. Instagram

Imagino que es un sentimiento especial, porque al igual que tú, luchó mucho para ser mamá...

Sí, bueno, ella ya tenía todo medio planificado, Marina contó que había congelado sus óvulos, y gracias a Dios todo bien porque en realidad no es tan simple, no es tan sencillo que pese a lo que hagas logres que el embarazo progrese. Gracias a Dios, lo logró. Las dos somos del norte, hemos venido chicas acá a Lima, me da gusto cuando la veo crecer y realizarse.

Marina Mora es una semillera de reinas, ¿a ti no te ha llamado la atención volver a los certámenes como organizadora?

Bueno, tener una organización no me daría tiempo, pero soy jurado de muchos de concursos, así estoy presente. Cada vez que me invitan a concursos nacionales, concursos internacionales, en provincias también, como jurado, yo encantada. Es algo que lo disfruto.

¿Has estado pendiente de las reinas que nos han representado este año?

Sí, creo que han hecho un gran papel. Todas las chicas que nos han representado en el extranjero, lo han hecho muy bien. Considero que la organización de Miss Perú está haciendo un súper trabajo, apoyando a todas las chicas con su preparación, los diseñadores peruanos también. Están impactando a nivel internacional, unos vestidos de noche espectaculares, unos trajes típicos que siempre se ganan todos los premios, y las chicas con pasarelas sobresalientes, en el caso de Kiara, evidentemente hablaba su inglés fluido, Luciana Fuster, Camila Escribens tuvieron un buen trabajo también.

Camila Escribens y Luciana Fuster son representantes peruanas. Instagram

Kyara Villanella se cayó en la pasarella...

Ah, pero se levantó digna, muchas chicas se tropiezan, eso no te quita puntaje, te quita puntaje de cómo reaccionas, o te aumenta el puntaje también.O sea, eso te puede beneficiar, depende de cómo reacciones ante cada caída que tengas. Yo como jurado te digo que ha pasado que chicas se han tropezado, por el escenario que tienen escaleras, o porque el vestido se les enreda, pero eso no le puede quitar puntos en una presentación que tiene que ver mucho más allá de esa caída. Ella se paró y siguió con personalidad, me encantó.

Kyara Villanella sufrió aparatosa caída durante su desfile en ropa de baño por el Miss Teen Universe. | YouTube.

¿Le veías potencial? Hace poco anunció que dejaba los reinados...

¿Ah, s? No sabía. Bueno, está bien chiquita, tiene muchísimo tiempo todavía para seguir concursando más adelante, yo también esperé terminar mi carrera para poder participar en el Miss Perú. La decisión que tomó es buena, las chicas regresan con más personalidad, con más vivencias, más maduras también.

Crees que Jessica Newton está haciendo un buen trabajo entonces...

Sí, claro. Estamos rankeados a nivel mundial, porque las reinas están llegando a muy buenos puestos, así que contenta por ellas, porque son experiencias bien bonitas que yo las he vivido cuando era más jovencita, y son únicas. Yo me emociono cuando las veo, me da ilusión, incluso, porque he vivido esos momentos.

Jessica Newton confía en el trabajo de Camila Escribens. (Composición Infobae)

Jessica Newton ganó la categoría ‘Mejor directora del año’ en la tercera edición de los Missology Awards, de Hispana TV. ¿Qué te parece?

Jessica tiene mucha experiencia, ella conoce qué es lo que busca cada concurso, el cual tiene diferentes perfiles de chicas, y las prepara muy bien, y se consiguen excelentes diseñadores que apoyan a todas las chicas para que puedan competir. Así que, por ese lado, súper, súper contenta por las reinas que van preparadas a representarnos, con la ayuda de Jessica y la organización.

Jessica Newton ganó importante terna en los Missology Awards. Captura/Instagram

¿Y qué opinas sobre las críticas que ha recibido por elegir figuras mediáticas para sus certámenes de belleza?

Creo que te refieres a Luciana, es de la última que han hablado, me parece. Bueno, ella demostró que tenía todo para ganar en el concurso nacional e internacional. Así que Jessica, buen ojo tiene. Más bien, me parece que a las personas reconocidas les quitan crédito por ser reconocidas, y no ven todo lo que pueden entregar. Luciana es una chica que, además de bella, se desenvuelve muy bien en la pasarela, tiene mucha personalidad, juega con las cámaras en el escenario, que es lo que se necesitaba en ese concurso. Era la candidata perfecta para este certamen, tanto es decir que ganó.