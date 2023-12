Jessica Newton presume su premio a ‘Mejor directora del año’ tras triunfo de Magaly en los Martín Fierro Latino

Jessica Newton ganó importante premio por su trabajo en el Miss Perú. Composición Infobae Perú

La exreina de belleza Jessica Newton dio a conocer, a través de sus redes sociales, que ganó la categoría ‘Mejor directora del año’ en la tercera edición de los Missology Awards, organizados por Hispana TV. Esto luego que Magaly Medina, quien fue su mejor amiga por largos años, también fuera reconocida internacionalmente en los Premios Martín Fierro Latino.

Te puede interesar: Cassandra Sánchez responde a las críticas de Magaly Medina y explica los motivos de su aumento de peso

Como se sabe, la directora del Miss Perú ha evitado pronunciarse sobre el paso de Magaly Medina por Miami, Estados Unidos, donde fue condecorada como ‘Mejor Presentadora de TV’ por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), siendo este su primera estatuilla en la historia.

Pero Jessica Newton tampoco se ha quedado atrás. La cabeza principal del Miss Perú informó que su organización ha conseguido imponerse sobre otros países en los Missology Awards, logrando ganar las ternas ‘Certamen nacional del año’, ‘País del año’ y ‘Directora del año’.

Jessica Newton ganó importante terna en los Missology Awards. Captura/Instagram

Perú fue elegido como el 'País del año' por los Missology Awards. Captura/Instagram

¿A quiénes venció Jessica Newton?

En los Missology Awards, Jessica Newton estaba nominada en la categoría ‘Director(a) del año’ con Karen Celebertti, directora del Miss Nicaragua; Nina Sicilia y Gabriela Isler, cabezas del Miss Venezuela; y Juan Delgado, director del Reinado Nacional de Belleza de España.

Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, evaluó a las candidatas en la gran final.

Jessica Newton festeja la victoria de Perú

La organizadora de Miss Perú, Jessica Newton, anunció a través de sus redes que Perú ha sido distinguido como el ‘País del año’ en concursos de belleza internacionales. Este reconocimiento llega por el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International 2023 y el Top 10 de Camila Escribens en el Miss Universo 2023; además de otros certámenes en donde nuestro país logró ubicarse en las primeras posiciones.

Te puede interesar: Karina Calmet respalda el trabajo de Jessica Newton como organizadora de Miss Perú: “Tiene muy buen ojo para escoger a sus misses”

“¡Perú es el país del año en los certámenes de belleza! La banda peruana se lleva con orgullo y responsabilidad, con trabajo y compromiso, este año gracias al trabajo de un gran equipo y al esfuerzo de nuestras reinas Grand Slam: Valeria Flórez, Luciana Fuster, Camila Díaz y Camila Escribens, estamos primeros. Gracias a todos quienes con sus votos y posts apoyaron en cada paso, hoy también forman parte de este triunfo”, señaló la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Jessica Newton celebra que Perú es reconocido como "País del Año" en concursos de belleza.

¿Por qué se distanciaron Magaly Medina y Jessica Newton?

Magaly Medina y Jessica Newton eran las mejores amigas hasta que la organizadora del Miss Perú se convirtió en abuela. Según la ‘Urraca’, Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco le prometieron imágenes exclusivas del bebé recién nacido y una entrevista a su programa ‘Magaly TV La Firme’. Sin embargo, debido al contrato que el cumbiambero tenía con Gisela Valcárcel, esto jamás ocurrió y la periodista se enojó con la familia.

Te puede interesar: Cassandra Sánchez descarta confiar “ciegamente” en Deyvis Orosco: “Los hechos marcan la diferencia”

Aunque Jessica Newton y Magaly Medina intentaron que los problemas no afectaran su amistad, todo llegó a su fin cuando la figura de ATV emitió un reportaje para acusar a Deyvis y Cassandra de haber abandonado a sus perros, provocando que la pareja sea fuertemente criticada en redes sociales. Esto obligó a la exreina de belleza en salir en defensa de los suyos, alejándose definitivamente de Medina.

Magaly Medina y clara respuesta sobre las indirectas de Jessica Newton. Composición Infobae

“Nosotras no nos separamos por este incidente con Cassandra y Deyvis. Sí me fastidió muchísimo ver a mi hija llorando, pero también entendí que Magaly está tan expuesta a su trabajo que no encuentra el límite entre lo que está bien y está mal, entre ser amigo y periodista”, dijo para ese entonces.

Hoy en día, Jessica Newton está enfrentada con Magaly por las fuertes críticas que hace sobre su familia “Qué lástima que después de tantos años siga utilizándome, a mí, a mi nieto, mi familia, mi yerno, para generar rating. No tenemos nada que decir, si le sirve hablar de nosotros, ojalá que le vaya bien”, expresó a Trome.